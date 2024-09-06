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《柯語錄》揭柯文哲「被法律追究坐半生牢」預言？ 網揭言外之意
台北市前市長、民眾黨黨主席柯文哲身陷京華城案，於昨（5）日被裁定羈押禁見，有網友在論壇貼出「如果我做的所有事情都讓法律追究的話，下半輩子都要在牢裡度過！」這段話，這是翻拍自書本《素人政治與柯語錄》其中一頁，引起網友熱議「根本犯罪自白」，但也有網友解釋柯文哲這番話其實有別的意思。
原PO在PTT以「柯語錄-法律追究的話」為題貼出2013年出版、作者為費邊社的《素人政治與柯語錄》第54頁，上面記載著粗體字的「法律追究的話」，並在這段文字下方點出可能下半輩子都要坐牢的後果，讓原PO好奇柯文哲是否早已預言自己的下場，甚至知道自己做的事情是不合法的。
有網友好奇《素人政治與柯語錄》這本書的來歷，「這是書嗎？什麼時候出的啊？」、「2013出的，看起來是記者整理的？」
有網友則熱議「如果我做的所有事情都讓法律追究的話，下半輩子都要在牢裡度過！」是自白和預言，「自白」、「根本犯罪自白」、「唉呦，真的很誠實耶」、「可以當成犯罪自白爭取減刑嗎」、「阿北原來早就預知自己的未來？讚嘆CF（師父諧音）」、「大預言家」、「原來是預言家」、「預言書」、「一語成讖」。
也有網友指出對這句話的不同解讀，「這個2014年柯第一次選台北市長就翻出來了啦，當時解讀柯文哲的意思，是台灣社會不尊重法律，所以每個人常常偷偷違法，如果要追究每個人都會有罪」。
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