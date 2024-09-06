柯文哲遭羈押！法官撰裁定理由「迥然若揭」引10萬人熱搜 網：差很多

台北市前市長柯文哲因京華城案昨（5）日被裁定羈押禁見，而台北地院的裁定理由摘要中出現「迥然若揭」一詞，竄上今日Google熱搜榜第2名，搜尋量高達10萬，引起網友在論壇熱議「迥然若揭」是什麼意思。

法院裁定說明，經訊問後，柯文哲不爭執聲請書所指的部分事實，並且從相關卷證資料，加上被告、共犯、證人之陳述，得以證明柯文哲「明知」京華城案違法，卻執意為之，其貫徹意志之舉，「迥然若揭」。

有網友在PTT上以「請教一下文組 『迥然若揭』是啥？」為題發文表示，「迥然若揭」出現在如此重要的文件中，好奇「迥然若揭」是什麼意思。

網友熱烈討論，認為應是成語「昭然若揭」，「終於有人問了，完全不知所云的成語」、「只有昭然若揭」、「昭然若揭吧」、「昭然若揭不夠潮而已」、「用錯成語了，成語是昭然若揭，迥然是差別很大，法官用錯成語了，應該說根本沒這個成語，他用錯字了」，查詢教育部重編國語辭典修訂本，「迥然」確實是指差別很大。

也有網友推測，法官可能是想用「炯然若揭」，「炯然若揭，錯字，炯、迥兩個字不一樣」、「應該是炯然」、「應該是要想用炯然啦」，然而卻也有網友說用「炯然」可能也不太對，「炯然，一般用來說思慮清楚不惑，或者說人的眼睛明亮，而不是用來說一個人的過錯或罪行，這些負面的東西，一般會用昭然」、「成語有正面的成語和負面的成語，像有口皆碑是說一個人很優秀大家都稱讚，這是正面的成語，那罄竹難書是說一個人的罪惡很多，寫不完、記錄不完，是負面的，像這類成語如果用錯對像，就牛頭不對馬嘴。昭然和炯然也是，昭然是偏負面的，炯然是偏正面的，你要講一個人的過錯，用炯然真的不如用昭然，如果用迥然那就更不行了」，然而實際查詢教育部辭典，並無看見「炯然」一詞。