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妹子跟風韓團穿七分褲獲差評 眾人揭1搭配才是關鍵：真的醜

聯合新聞網／ 綜合報導
穿搭示意圖。 圖／ingimage
穿搭示意圖。 圖／ingimage

流行隨著不同時期在改變，年輕人也會關注時下偶像藝人的穿搭一起跟風。有一名女網友最近發現不少韓團偶像會穿七分褲，感覺非常好看，於是買了一條穿看看，沒想到周遭的人一面倒都覺得不好看，讓她相當失望。

原PO在PTT以「大家看得懂七分褲穿搭嗎？」為題發文，她說前陣子看到一些南韓偶像團體的影片，發現很多藝人會穿七分褲，而且穿起來很好看，還可以遮小腿，再加上不少網拍一直推，讓她決定買一件回家試試，沒想到卻得不到好評。

從原PO分享自己穿搭的圖片看到，她穿著一件白色露肚上衣，下半身則是長度到小腿肚的寬鬆牛仔七分褲，腳上穿白長襪配涼拖鞋。她說爸媽看到後都覺得很像偷穿大人褲子的小朋友，同事也覺得奇怪，看不懂為什麼會想這樣穿，到目前都沒有遇到一個說好看的人，讓她苦笑地說「想知道是我不適合還是說七分褲真的太小眾？」

貼文一出，雖然有人覺得七分褲真的沒有美感，但鞋襪更是關鍵原因，「短腿穿七分只會顯得更短」、「說真的就我覺得是寬褲的問題，寬褲真的醜」、「看起來很土，道理類似某些人喜歡拖鞋+白襪，有些人會說很潮之類的」、「關鍵應該是白襪」、「不會啊，我覺得滿好看的，不會到很奇怪。硬要說的話，鞋子吧…我自己不是很喜歡七分褲配上涼鞋，我覺得搭雙球鞋或板鞋都比較好看一點點」、「褲子沒有問題，不要穿襪子搭涼鞋」、「不懂為何要配白襪，超醜」、「有勇氣配這鞋襪穿出門，我也是很佩服」、「涼鞋配襪子、拖鞋加襪子，世紀醜」。

牛仔褲

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