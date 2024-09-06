成本有20嗎？他驚日本1小吃在台灣賣300 網共鳴：最坑錢的日料

日本是台灣人最愛旅遊的國家，不論風景、文化或美食，日本的許多事物都吸引著台灣人。不過有一名網友好奇提問，在台灣吃到的大阪燒感覺很普通又沒什麼料，但價格卻貴得嚇人，質疑這是不是騙錢的東西？

原PO在PTT發文表示，大阪燒的製作原料只不過是一顆蛋、三片肉、高麗菜、麵糊，食材成本不知道有沒有20元，但卻可以賣到300元，讓他覺得很誇張。至於味道上，原PO認為吃起來很普通，很鹹又沒什麼料，感覺只是在吃麵糊和高麗菜，讓他大酸一份50元的蛋餅都比較好吃，也忍不住好奇問「大阪燒是騙錢的東西嗎？」

不少品嘗過的人都認為不好吃，「死鹹，受不了」、「在台灣吃的都超鹹，不知道日本的會不會？」、「日本吃過一次，吃不懂」、「在日本吃，很油很鹹」、「在大阪當地吃覺得普到不行，不懂在吃什麼」、「超噁心的食物」。

其他網友也認為只要是異國料理在台灣都會變很貴，「是，最坑錢的日本料理」、「在日本是B級小吃，在台灣是異國料理」、「就章魚小丸子的等級」、「真的賣太貴，日本都沒賣那麼貴，不知道台灣店家是在抬價什麼」、「在台灣是盤子食物，在日本就像台灣熱炒，聊天喝酒配著吃」、「只要是外國來的價格就翻倍」。