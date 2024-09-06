快訊

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

陳珮琪、黃珊珊抵北所 給柯文哲送會客菜還帶「這兩本書」

柯文哲接受《日經亞洲》專訪！控賴政府獵巫 司法和媒體淪打壓工具

成本有20嗎？他驚日本1小吃在台灣賣300 網共鳴：最坑錢的日料

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪燒示意圖。 圖／ingimage
大阪燒示意圖。 圖／ingimage

日本是台灣人最愛旅遊的國家，不論風景、文化或美食，日本的許多事物都吸引著台灣人。不過有一名網友好奇提問，在台灣吃到的大阪燒感覺很普通又沒什麼料，但價格卻貴得嚇人，質疑這是不是騙錢的東西？

原PO在PTT發文表示，大阪燒的製作原料只不過是一顆蛋、三片肉、高麗菜、麵糊，食材成本不知道有沒有20元，但卻可以賣到300元，讓他覺得很誇張。至於味道上，原PO認為吃起來很普通，很鹹又沒什麼料，感覺只是在吃麵糊和高麗菜，讓他大酸一份50元的蛋餅都比較好吃，也忍不住好奇問「大阪燒是騙錢的東西嗎？」

不少品嘗過的人都認為不好吃，「死鹹，受不了」、「在台灣吃的都超鹹，不知道日本的會不會？」、「日本吃過一次，吃不懂」、「在日本吃，很油很鹹」、「在大阪當地吃覺得普到不行，不懂在吃什麼」、「超噁心的食物」。

其他網友也認為只要是異國料理在台灣都會變很貴，「是，最坑錢的日本料理」、「在日本是B級小吃，在台灣是異國料理」、「就章魚小丸子的等級」、「真的賣太貴，日本都沒賣那麼貴，不知道台灣店家是在抬價什麼」、「在台灣是盤子食物，在日本就像台灣熱炒，聊天喝酒配著吃」、「只要是外國來的價格就翻倍」。

日本料理 美食

延伸閱讀

鐵道迷會瘋掉！JR西日本推出全新觀光列車「はなあかり」 10月登場

世足資格賽／日本7：0痛宰中國 南野拓實梅開二度

「潤」的新選擇：對大陸新移民而言 這個地方比美國更具吸引力

日本勞工實質薪資 連兩月上漲

相關新聞

成本有20嗎？他驚日本1小吃在台灣賣300 網共鳴：最坑錢的日料

日本是台灣人最愛旅遊的國家，不論風景、文化或美食，日本的許多事物都吸引著台灣人。不過有一名網友好奇提問，在台灣吃到的大阪燒感覺很普通又沒什麼料，但價格卻貴得嚇人，質疑這是不是騙錢的東西？

小孩生日變相成媽媽競賽？她怨全班送禮麻煩沒必要 過來人：開心就好

孩子過生日媽媽就要花錢請全班？一名網友在Threads上發文抱怨不解為什麼現在小朋友生日，一堆媽媽都要花錢準備小禮物給每位同學，弄的像是媽媽們的禮物競賽一樣，直言「不覺得很不必要又很麻煩嗎」，貼文一出吸引不少媽媽回覆。

揪甘心！暖心騎士停車扶老翁過馬路 網友狂讚：需要更多這樣的風景

好人一生平安！一名網友昨日在臉書社團爆廢公社發布一則影片，高雄市新興區林森一路與大同一路路口約上午十一時，他的行車紀錄器錄下暖心的一幕。影片畫面中可以看到一位使用拐杖的老翁正要過馬路，但速度緩慢，眼看就要紅燈，前方正在等紅燈的騎士立馬下車幫忙攙扶，協助翁順利通過。暖心的吸引近9000名網友按讚，大家紛紛留言感謝熱心騎士，更有網友直呼「臺灣需要更多這樣美麗的風景」。

餐廳限時鄰桌狂罵「西八」！他笑「以為台人聽不懂」 網：這次挺韓國人

餐廳限時用餐外國人也受不了？一名網友在Threads上發文分享，自己到一家餐廳用餐，恰巧旁邊一桌韓籍客人用餐時間到被服務生提醒，服務生離開他們就開始「西八西八」的罵，他笑說「是想說我們聽不懂嗎」，網友一看卻回覆「是支持韓國人」。

軟糯被指支語…旅日作家遭出征 網見「道歉文」搖頭：現在讀書犯法？

你會介意身邊的人使用「支語」嗎？近日旅日作家「魚漿夫婦」因誤用中國用語「軟糯」，遭到網友糾正，特地發文道歉，稱一時不察誤用，並將原本形容詞調整為台灣常見用詞「軟Q」。不過此舉雖獲好評，卻也讓不少人錯愕

騎士遭撞小拇指破皮求償1萬 他愣「合理嗎？」網勸：快賠

車禍過後，雙方的肇事責任除了要釐清外，許多人也關注保險理賠等問題。不過日前就有一名網友抱怨，他們機車黃燈通過路口，對方機車停在待轉區，他在到達路口時撞到對方機車，對方的腳小指破皮，要求賠償「1萬元」，疑惑問大家「合理嗎？」對此，多數網友回應「走保險對你沒有比較好，如果被告的話，至少要5萬」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。