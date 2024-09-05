小孩生日變相成媽媽競賽？她怨全班送禮麻煩沒必要 過來人：開心就好

孩子過生日媽媽就要花錢請全班？一名網友在Threads上發文抱怨不解為什麼現在小朋友生日，一堆媽媽都要花錢準備小禮物給每位同學，弄的像是媽媽們的禮物競賽一樣，直言「不覺得很不必要又很麻煩嗎」，貼文一出吸引不少媽媽回覆。

她在文中提問為什麼現在的媽媽們都會在小孩生日時準備全班份的小禮物，抱怨「這到底是哪種人發明的啊」，表示這行為不必要又麻煩，不僅如此，她補充，假設家境不好的孩子或是媽媽沒跟風，生日沒有準備全班的禮物會不會被另眼相待？對此，不少媽媽紛紛回覆表示有相同困擾，「每次收到堪比小福袋的同學們的生日禮物，真的都感覺會冒冷汗啊」、「小孩生日為什麼是生日的人要送全班東西」、「我媽媽之前家境沒有到很好，所以只要她過生日就會被揶揄」、「生日我都是帶小孩出去玩不去上課」。

不過也有不少媽媽認為，透過孩子的生日讓他體驗分享的快樂也沒有損失，「只是純粹想請班上小朋友一起同樂而已」、「小朋友有得吃都超開心，我看了也開心」、「小孩很喜歡收到禮物，也喜歡跟同學們分享，這並不是什麼壞事」、「沒有想要跟別人比較什麼，只是單純想讓孩子在學校跟同學一起過生日，收到大家的祝福，有一個很開心的儀式感而已」，也有人分享學校老師在開學前就先和家長立下不送禮規定，「現在也有學校是禁止家長幫小朋友準備送給其他同學生日禮物的！原因就是怕其他家境不好的小朋友會羨慕」、「開學時園長還特別在班親會上提出，小孩生日不要準備餅乾糖果或禮物發給同學」。