揪甘心！暖心騎士停車扶老翁過馬路 網友狂讚：需要更多這樣的風景

好人一生平安！一名網友昨日在臉書社團「爆廢公社」發布一則影片，4日上午11時許，他路過高雄市新興區林森一路與大同一路路口時，行車記錄器錄下感人的一幕。影片中可以看到一位使用拐杖的老翁正要過馬路，但速度緩慢，眼看就要紅燈，前方正在等紅燈的騎士立刻下車幫忙攙扶，協助老翁順利通過。暖心畫面吸引約9000名網友按讚，大家紛紛留言感謝熱心騎士，更有網友直呼「台灣需要更多這樣美麗的風景」。

原PO在文中寫道「今天早上在高雄南華路上看到這溫馨感人的一個畫面，這位騎士超棒」，而在影片中可以看到原PO車前有一台轎車與摩托車，畫面左邊則有一名使用拐杖的老翁正在過馬路，雖然已經走在斑馬線上，但由於老翁速度非常慢，還沒走到一半就快紅燈了。這時，原本在畫面右方停紅燈的騎士見狀，突然立起機車側柱並熄火，直接走向老翁並伸手攙扶，最終順利幫助老翁過完馬路，即使後面稍微來不及趕上變燈，其他等待的駕駛也都沒有按喇叭催促。

溫馨的畫面還被YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」轉發，不少網友在底下讚美「護送超人，我的超人」、「心底暖暖的」、「超有愛，大哥好人一生平安」、「溫暖了整天的心情」、「哭了…好美，謝謝你，讓台灣更美好」。