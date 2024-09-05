餐廳限時鄰桌狂罵「西八」！他笑「以為台人聽不懂」 網：這次挺韓國人

餐廳限時用餐外國人也受不了？一名網友在Threads上發文分享，自己到一家餐廳用餐，恰巧旁邊一桌韓籍客人用餐時間到被服務生提醒，服務生離開他們就開始「西八西八」（韓國人常使用的髒話之一，用法接近台語粗話）的罵。他笑說是不是以為他們聽不懂韓國髒話，其他網友一看卻回應「這次支持韓國人」。

原PO在文章中寫道，餐廳隔壁坐了一組韓國人，因為用餐時間是90分鐘被提醒而不爽。韓國人抱怨「所以你們90分鐘是從入座開始算，不是上菜開始算？很厲害嘛⋯」，店員離開後他表示韓國客人又繼續「西八西八罵罵罵」，笑道「是想說我們聽不懂嗎，西八很紅欸」。

貼文曝光後，反而引發不少網友共鳴，「他生氣完全可以理解啊，用餐時間本來就應該上菜了才算，不然店家做不出來要客人買單？」、「只有利益而枉顧服務精神跟消費者用餐的舒適度與感受，都使我懷疑到底自己為什麼要花錢買這種罪受」、「韓國餐廳沒有在限時的，只有台灣搞這招」、「超級能理解他的火大」、「用餐限時本來就是很不合理的行為」、「台灣餐廳這點真的滿垃圾的，我同意，我這次支持韓國人」、「用餐時間從入座開始算的話，那你乾脆菜都不要上了直接趕他們出去不是比較快」。

不過也有網友補血，「上菜很久的話另當別論，但很多人都進場二十分鐘以上才點餐欸」、「抱怨餐廳用餐時間不夠，但也不是店員能幫忙解決的，是公司的決策」、「很多餐飲業的辛苦，不是本業的人不會懂的」。