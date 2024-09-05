軟糯被指支語…旅日作家遭出征 網見「道歉文」搖頭：現在讀書犯法？

你會介意身邊的人使用「支語」嗎？近日旅日作家「魚漿夫婦」因誤用中國用語「軟糯」，遭到網友糾正，特地發文道歉，稱一時不察誤用，並將原本形容詞調整為台灣常見用詞「軟Q」。不過此舉雖獲好評，卻也讓不少人錯愕指出軟糯原本就是食物形容詞，根本不是支語「為什麼需要道歉？」

近年兩岸文化交流頻繁，許多詞彙在潛移默化下成為台灣人慣用語，為避免「台灣用語」中國化，有些人會特意糾正誤用者。日前「魚漿夫婦」在粉專分享日式料理「太平燕」時，提到相較日本春雨的脆口，台灣冬粉口感較軟糯，隨後就有網友留言指出「軟糯」一詞是「支語」（指中國用詞）。接著魚漿夫婦立刻修改內文，並發文道歉。

魚漿夫婦表示，他其實是想形容口感軟Q有彈性，且入口即化，一時不察便用了「軟糯」一詞，強調本身也不喜歡使用支語形容，所以像「嘎嘎好吃、賊好吃、糯唧唧、鬆弛感、踩屎感等支感滿分的形容我都有特別注意」，誠懇表示未來在用詞上會更小心，也歡迎網友指正。

此段道歉文獲得好評，稱讚魚漿夫婦知錯能改，「悔過了就好」、「謝謝你願意改成台灣用語」、「謝謝你願意道歉，我覺得是一個很好的示範」、「不用支語是對的，感謝你道歉並且改正」，但也有網友傻眼回覆「到底是做了什麼十惡不赦的事需要這樣大動作道歉」、「我覺得用語就是什麼更貼切用什麼」、「台灣什麼時候施行文字獄了」、「道歉只會助長那些支語警察」、「『言論自由』在現行的台灣社會就是笑話」。

不少網友留言指出「軟糯什麼時候變成支語了」、「拷貝喔，軟糯是原本就有的詞，現在讀書犯法嗎？」、「軟糯根本不算支語…台灣幾十年前美食節目就在講了」、「為什麼要道歉？軟糯這種形容詞本來就不是大陸用語，人家中文底蘊不好就嗆你，你就覺得自己錯了嗎？軟糯也沒有Q彈的意思。不懂一些人是在搞什麼文字獄」、「哪來的文盲在亂出征」、「這年頭有人沒聽過的就先打成支語」、「語言本來就拿來用的，就像炎上這兩個字也不是我們的，我們還是拿來用啊」。

清朝詩人袁枚所著《隨園食單》中便有使用「軟糯」一詞，袁枚在「飯粥單」內提到煮飯的要訣，稱擅長煮飯的人煮出來的飯，「雖煮如蒸，依舊顆粒分明，入口軟糯」。