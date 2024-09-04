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騎士遭撞小拇指破皮求償1萬 他愣「合理嗎？」網勸：快賠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友撞到待轉區的機車騎士，讓對方腳的小拇指破皮，對方求償1萬元，他愣問「合理嗎？」示意圖／ingimage
一名網友撞到待轉區的機車騎士，讓對方腳的小拇指破皮，對方求償1萬元，他愣問「合理嗎？」示意圖／ingimage

車禍過後，雙方的肇事責任除了要釐清外，許多人也關注保險理賠等問題。不過日前就有一名網友抱怨，他們機車黃燈通過路口，對方機車停在待轉區，他在到達路口時撞到對方機車，對方的腳小指破皮，要求賠償「1萬元」，疑惑問大家「合理嗎？」對此，多數網友回應「走保險對你沒有比較好，如果被告的話，至少要5萬」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他機車在黃燈通過路口，對方停在待轉區，他到達路口時發生碰撞，因為車速不快，他沒有倒車，但對方倒車了，腳的小拇指破皮。

原PO疑惑「車禍當天請假賠償可以理解，但第二天請假也需要賠償嗎？請對方傳薪資證明，他傳了上個月的薪資袋，他的腳小拇指破皮，加加總總要1萬元賠償金，這樣是正常的嗎？還是走保險、法律會比較好呢？」

文章曝光後，有許多網友建議「1萬元算還好，給完錢記得和解書要簽好」、「人家在待轉區你怎麼撞的？沒保險的話5000元內應該可以解決，如果當時有報警，對方有驗傷單，我勸你賠一賠吧」、「我上個月才和解完，對方6個月內可以告你過失傷害，起跳價3萬元，你自己斟酌吧」、「2天薪水加全勤不算維修，1萬應該算合理範圍」、「1萬便宜，人家如果去告你的話，法院至少要你賠償5萬」、「走保險對你沒有比較好，法院到最後只是調解，這很明顯就是你全責啊，你已經處於絕對劣勢了，如果無法接受對方的求償金額，那就得走調節委員會了」。

保險 待轉區 車禍

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