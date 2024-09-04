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咖啡店暖男店員一舉動 讓心情低落的她落淚：世界還是很美好

聯合新聞網／ 綜合報導
女子原本情緒失落，被星巴克店員一舉動暖哭。示意圖／ingimage
女子原本情緒失落，被星巴克店員一舉動暖哭。示意圖／ingimage

台灣最美的風景是人，網友chengwei_xoxo在Instagram上分享一則溫馨的故事，近日她到捷運南勢角站的星巴克消費，恰巧當天心情不好，沒想到店員在她的飲料杯上寫下「快樂冠軍，非你莫屬」，並附上可愛插畫，暖心的舉動讓她秒落淚，直呼「世界還是很美好的」。

她在貼文中寫道，當天早上的狀態不是太好，想說早點出門去星巴克換個生日禮，然後看書放鬆一下，不想一拿到飲料時原地愣住，她激動道「真的，哭出來」，她表示知道聽起來很誇張，也知道可能只是店員工作日常，但當下被照顧到情緒的感覺真的很暖心，所以在離開時還特地跑去找他說了謝謝。

影片中也可以看到原PO先是詢問寫杯子的人是誰，再向店員道謝表示「今天原本心情超不好，但剛剛看到這個覺得很開心」。暖心店員也回覆「希望妳每天都開心」，離開門市後原PO激動的心情仍未褪去，她在影片結尾感嘆「也許對他來說只是小事，但卻點亮了她的一天」。原PO強調自己想表達的是「每個人都有能力成身邊的人甚至是陌生人的力量」，或許你不知道自己的一點善意能給對方多少溫暖，也許對方不需要或是不在意，但如果我們依舊願意成為那個釋出善意的人，也許有一天真的會有人因為你感受到世界的美好。

溫馨故事引起不少人共鳴，「我懂這種被小小的舉動就溫暖他人舉動的感覺」、「好讚喔，哪一間門市寫那麼可愛」、「也許陌生人一些小舉動，卻是溫暖一個人的瞬間」、「好感動」。

星巴克

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