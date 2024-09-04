快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

台灣人愛把「這6字」掛嘴邊 陸女大讚有禮貌：待久會被傳染

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在台灣生活的大陸女子稱讚台灣人很有禮貌，時常將不好意思、謝謝等六個字掛在嘴邊。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
一名在台灣生活的大陸女子稱讚台灣人很有禮貌，時常將不好意思、謝謝等六個字掛在嘴邊。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

常聽到一句話形容「台灣最美的風景是人」，可見得台灣人的善良和禮貌獲得許多外國人的讚賞。有一名在台灣生活的大陸女子拍影片在小紅書表示，台灣人很喜歡把「不好意思」、「謝謝」掛在嘴邊，讓她笑說這種語言習慣，只要待一段時間就會被傳染。

原PO說自己來台灣生活一段時間後，發現台灣人很常說「不好意思」、「謝謝」，例如買手搖飲時會說「不好意思，我想點一杯奶茶，謝謝」、「不好意思，我要半糖少冰，謝謝」，又或者搭手扶梯時會說「不好意思，麻煩借過一下，謝謝」，不過她覺得這些場景說抱歉、謝謝很合理。

但也有讓原PO難以理解的時候，她舉例有次去理髮店洗頭，店員服務時會說「不好意思，這個溫度可以嗎？」、「不好意思，我們第一次沖水喔」，就連護髮時也說「不好意思，我給妳上護髮素的動作」；不僅如此，連接到詐騙電話時，對方一開口也說「妳好，不好意思，抱歉打擾妳一下」，讓她笑說這種語言習慣，待一段時間就會被傳染。

貼文引起熱議，不少大陸網友表示「『不好意思』也太好用了吧，感覺很多環境都能用」、「跟大陸說的『勞駕』、『借光』同一個意思」、「如果我要做啥事，我會說『你好，可以叭拉叭拉…』，然後最後說謝謝」；還有台灣網友認同台灣人真的很有禮貌，「外來的人看到當然覺得有禮貌，你去日本看到日本人的禮儀也會覺得他們有禮貌，主要還是生活環境差異」、「主要是怕打擾別人」。

手搖飲

延伸閱讀

日本人吃水餃「搭1物」 98%台灣人無法接受：改配酸辣湯啦

「星光」小胖林育羣29歲才脫單 認愛日本人「好像偶像劇」

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

日本人不會買票...他見台灣人「這1幕」超暖 網共鳴：真的很神奇

相關新聞

騎士遭撞小拇指破皮求償1萬 他愣「合理嗎？」網勸：快賠

車禍過後，雙方的肇事責任除了要釐清外，許多人也關注保險理賠等問題。不過日前就有一名網友抱怨，他們機車黃燈通過路口，對方機車停在待轉區，他在到達路口時撞到對方機車，對方的腳小指破皮，要求賠償「1萬元」，疑惑問大家「合理嗎？」對此，多數網友回應「走保險對你沒有比較好，如果被告的話，至少要5萬」。

台灣人愛把「這6字」掛嘴邊 陸女大讚有禮貌：待久會被傳染

常聽到一句話形容「台灣最美的風景是人」，可見得台灣人的善良和禮貌獲得許多外國人的讚賞。有一名在台灣生活的大陸女子拍影片在小紅書表示，台灣人很喜歡把「不好意思」、「謝謝」掛在嘴邊，讓她笑說這種語言習慣，只要待一段時間就會被傳染。

咖啡店暖男店員一舉動 讓心情低落的她落淚：世界還是很美好

台灣最美的風景是人，網友chengwei_xoxo在Instagram上分享一則溫馨的故事，近日她到捷運南勢角站的星巴克消費，恰巧當天心情不好，沒想到店員在她的飲料杯上寫下「快樂冠軍，非你莫屬」，並附上可愛插畫，暖心的舉動讓她秒落淚，直呼「世界還是很美好的」。

蝦皮24小時出貨「不一定是真的？」 內行曝1平台：保證很快收到

有時候急用的商品，使用24小時送達的電商平台會更方便。不過日前有網友抱怨，他找了蝦皮24小時出貨，卻發現每次都是下單後第三天才寄出，讓他無奈表示「大家下單都這樣嗎？」。對此，內行網友推薦「PChome 24h保證可收到」。

家門口被做記號！她裝監視器驚見鄰居半夜來聞鞋 網急供防範措施

家門口被做記號怎麼辦？一名網友在Dcard上抒發心情，她表示昨日媽媽發現家門前被別人劃上了記號，她一一檢查了鄰居們的門口竟然都沒有，更毛骨悚然的是在母女安裝攝影機以後，居然驚見鄰居半夜跑來聞她們的鞋子，幾近崩潰又報警未果的她只能求助網友順便發洩情緒。

2名孩童搭高鐵弄錯座位 醫師見年輕人一舉動感動：有溫度的人

奇美醫院加護病房醫師陳志金分享高鐵上感人的一幕！原來是一名年輕男子，發現2名小朋友走錯車廂，不僅主動帶他們回去正確車廂，還把自己的手機、包包放在原座位，讓他大讚「這代表他對台灣治安的信任！」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。