台灣人愛把「這6字」掛嘴邊 陸女大讚有禮貌：待久會被傳染

常聽到一句話形容「台灣最美的風景是人」，可見得台灣人的善良和禮貌獲得許多外國人的讚賞。有一名在台灣生活的大陸女子拍影片在小紅書表示，台灣人很喜歡把「不好意思」、「謝謝」掛在嘴邊，讓她笑說這種語言習慣，只要待一段時間就會被傳染。

原PO說自己來台灣生活一段時間後，發現台灣人很常說「不好意思」、「謝謝」，例如買手搖飲時會說「不好意思，我想點一杯奶茶，謝謝」、「不好意思，我要半糖少冰，謝謝」，又或者搭手扶梯時會說「不好意思，麻煩借過一下，謝謝」，不過她覺得這些場景說抱歉、謝謝很合理。

但也有讓原PO難以理解的時候，她舉例有次去理髮店洗頭，店員服務時會說「不好意思，這個溫度可以嗎？」、「不好意思，我們第一次沖水喔」，就連護髮時也說「不好意思，我給妳上護髮素的動作」；不僅如此，連接到詐騙電話時，對方一開口也說「妳好，不好意思，抱歉打擾妳一下」，讓她笑說這種語言習慣，待一段時間就會被傳染。

貼文引起熱議，不少大陸網友表示「『不好意思』也太好用了吧，感覺很多環境都能用」、「跟大陸說的『勞駕』、『借光』同一個意思」、「如果我要做啥事，我會說『你好，可以叭拉叭拉…』，然後最後說謝謝」；還有台灣網友認同台灣人真的很有禮貌，「外來的人看到當然覺得有禮貌，你去日本看到日本人的禮儀也會覺得他們有禮貌，主要還是生活環境差異」、「主要是怕打擾別人」。