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蝦皮24小時出貨「不一定是真的？」 內行曝1平台：保證很快收到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「蝦皮24小時出貨是不是假的？」，內行網友建議「急用的話下訂PChome 24h保證可收到」。圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇「蝦皮24小時出貨是不是假的？」，內行網友建議「急用的話下訂PChome 24h保證可收到」。圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

有時候急用的商品，使用24小時送達的電商平台會更方便。不過日前有網友抱怨，他找了蝦皮24小時出貨，卻發現每次都是下單後第三天才寄出，讓他無奈表示「大家下單都這樣嗎？」。對此，內行網友推薦「PChome 24h保證可收到」。

一名網友昨天（3日）在PTT發文表示，最近因為有急用的物品，大概4天後要使用，所以需要最晚第3天到貨，於是他去標榜24小時或12小時出貨的蝦皮賣場下單，也跟賣家確認過「服務時間包含六日出貨」，但每次下單都不可能在時間內出貨，詢問時賣家則回應「已經安排寄出」，但蝦皮平台的貨品狀態都顯示「待寄出」。

每次下單後，都會在第3天才收到「出貨通知」，最後都沒辦法在商品要用的時間抵達，原PO無奈表示「我記得以前還不會這樣，這一年的狀態越來越明顯，大家下單也這樣嗎？」

對此，內行網友回應，「通常急單我都找PChome 24h，保證可以收到，但是東西比較貴」、「真的急用請找P家，起碼他遲到還能罰100元，不然你就只能佛系等貨了」、「急用真的還是PChome 24h好用」、「PChome 24h超好用」、「PChome在台北常常12小時到貨」。

也有網友表示，「蝦皮是假的」、「蝦皮廣告不實，有時候顯示免運，登入又寫要運費」、「2024年了，怎麼還有人相信蝦皮會24小時出貨」、「很多蝦皮標榜現貨的，也是從對岸叫貨來」、「有的賣家喜歡囤一堆貨才寄出」；但也有網友大讚蝦皮，「我都用聊聊功能問賣家可否當天出貨，通常賣家都會最快時間出貨」、「通常客氣詢問賣家，對方都會很快寄出」、「我目前在蝦皮買，遇到隔日出貨都準時」。

PChome 蝦皮

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