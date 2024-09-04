家門口被做記號！她裝監視器驚見鄰居半夜來聞鞋 網急供防範措施

家門口被做記號怎麼辦？一名網友在Dcard上抒發心情，她表示媽媽發現家門前被別人劃上了記號，她一一檢查了鄰居們的門口竟然都沒有，更毛骨悚然的是在母女安裝攝影機以後，居然驚見鄰居半夜跑來聞她們的鞋子，幾近崩潰又報警未果的她只能求助網友，順便發洩情緒。

原PO說媽媽告訴她，家門口旁的牆壁上被畫了五個圈圈的記號，上面三個圈，左下兩個圈。雖然媽媽發現後，當下就用另一支筆塗掉，但刻意遮掩的痕跡更明顯，所以原PO下班後馬上買油漆回家把記號蓋掉。她表示自己住的是公寓，刻意上樓時一層一層檢查其他住戶的牆壁，結果只有自家有這個記號。擦完油漆後，她立刻前往警察局，警察卻只回覆說「把記號塗掉並確保門鎖好，應該就沒什麼問題了」，沒有得到實質的幫助，讓原PO直呼「我還是怕爆」。

她強調因為家裡只有和媽媽兩個女生，所以非常焦慮，除了購買監視器，也讓媽媽向男生朋友借鞋子和衣服放在家裡。沒想到當晚安裝完監視器以後，隔天卻看見更恐怖的畫面。她表示半夜三點的時候，發現樓上的鄰居在聞她們的鞋子。因為監視器才剛安裝，所以也不確定之前畫記號的是否是同一個人。無助的她崩潰大喊「我真的快要瘋了」，目前不可能馬上搬家，報警也害怕被報復。

原PO表示現在整個人已經焦慮到連飯都吃不下，所以才上網想請好心人給我一些安慰，讓自己不要那麼焦慮。

貼文曝光不少網友積極提供建議，「可以直接去買二手男士皮鞋或球鞋、藍白拖放在門口外面」、「去買警報門擋，在睡前放在門內，可以擋住門又有警報功能」、「可以請你媽媽或是你多找幾個同事朋友來家裡坐坐，不要讓小偷覺得家裡沒有什麼人」、「建議翻拍或保留監視器畫面，最好換鎖或再加裝內鎖，門窗也要鎖好」、「在鏈條上掛雨傘之類的，當鏈條被解開掉地上發出巨響」、「你媽媽跟你都要隨身準備防狼噴霧、門旁也要放」、「如果平常跟其他鄰居有交流，可以用提醒的方式跟他們說，也讓他們幫忙注意一下」。