2名孩童搭高鐵弄錯座位 醫師見年輕人一舉動感動：有溫度的人

奇美醫院加護病房醫師陳志金分享高鐵上感人的一幕！原來是一名年輕男子，發現2名小朋友走錯車廂，不僅主動帶他們回去正確車廂，還把自己的手機、包包放在原座位，讓他大讚「這代表他對台灣治安的信任！」。

陳志金在臉書表示，近日搭乘高鐵時，在車上看到2名小朋友，拿著車票跟一位身材壯碩、髮型新潮、正在打手遊的年輕人詢問，可能以為是年輕人坐了他們的位子，對方看了一眼車票後，告知他們的位置在第二節車廂。

陳志金說明，一般人做到這裡應該就結束了，但該名年輕人竟說「我帶你們過去！」，並把手機和隨身包包放在位置上，從第六節車廂走到第二節車廂，再返回第六節車廂，讓他看了相當感動，也隔著走道幫年輕人看管私人物品，直到對方返回座位，大讚「這代表他對台灣治安的信任！」，直言台灣最美的風景就是人，無論在什麼位置，都可以選擇當更有溫度的人。

貼文一出後，多數網友都給予讚許，紛紛表示「現在很少有這樣的年輕人耶」、「好感動的小故事」、「為這位年輕人鼓掌，很溫暖」、「太有溫度的年輕人」、「其實周遭很多年輕人比有年紀的長輩更溫暖」、「現在的孩子願意幫忙的真的很棒」。