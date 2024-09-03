快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

為何一票公司愛用LINE談公事？上班族揭最大痛點：真的不適合

2名孩童搭高鐵弄錯座位 醫師見年輕人一舉動感動：有溫度的人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年輕男子搭乘高鐵時，發現2名小朋友走錯車廂，不僅主動帶他們回去正確車廂，還將自己的手機放在座位上。 聯合報系資料照
一名年輕男子搭乘高鐵時，發現2名小朋友走錯車廂，不僅主動帶他們回去正確車廂，還將自己的手機放在座位上。 聯合報系資料照

奇美醫院加護病房醫師陳志金分享高鐵上感人的一幕！原來是一名年輕男子，發現2名小朋友走錯車廂，不僅主動帶他們回去正確車廂，還把自己的手機、包包放在原座位，讓他大讚「這代表他對台灣治安的信任！」。

陳志金在臉書表示，近日搭乘高鐵時，在車上看到2名小朋友，拿著車票跟一位身材壯碩、髮型新潮、正在打手遊的年輕人詢問，可能以為是年輕人坐了他們的位子，對方看了一眼車票後，告知他們的位置在第二節車廂。

陳志金說明，一般人做到這裡應該就結束了，但該名年輕人竟說「我帶你們過去！」，並把手機和隨身包包放在位置上，從第六節車廂走到第二節車廂，再返回第六節車廂，讓他看了相當感動，也隔著走道幫年輕人看管私人物品，直到對方返回座位，大讚「這代表他對台灣治安的信任！」，直言台灣最美的風景就是人，無論在什麼位置，都可以選擇當更有溫度的人。

貼文一出後，多數網友都給予讚許，紛紛表示「現在很少有這樣的年輕人耶」、「好感動的小故事」、「為這位年輕人鼓掌，很溫暖」、「太有溫度的年輕人」、「其實周遭很多年輕人比有年紀的長輩更溫暖」、「現在的孩子願意幫忙的真的很棒」。

車廂 陳志金 高鐵

延伸閱讀

寵物友善？藏壽司客人帶狗入座放迴轉台旁 官方解答：毋湯！

年紀大難找對象？37歲女問為何台男都較喜歡「妹妹」 網解答：視覺而定

Threads一堆人要求「幫繳帳單」 網吐嘈：像乞丐！吃相難看

Ubike也有「類行人」帝王條款？ 網批：從人行道闖過來

相關新聞

2名孩童搭高鐵弄錯座位 醫師見年輕人一舉動感動：有溫度的人

奇美醫院加護病房醫師陳志金分享高鐵上感人的一幕！原來是一名年輕男子，發現2名小朋友走錯車廂，不僅主動帶他們回去正確車廂，還把自己的手機、包包放在原座位，讓他大讚「這代表他對台灣治安的信任！」。

日本人吃水餃「搭1物」 98%台灣人無法接受：改配酸辣湯啦

各個國家的飲食習慣大不同，近日有來台三年的日本人表示，他吃水餃時一定「配白飯」，但台灣人不會這麼做。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈回響。

怕你熱！公車司機紅燈開門給騎士吹冷氣 數萬網友狂讚：不可思議的溫暖

台灣最美的風景是人，一名網友在Threads上發文分享一則暖心的小故事。文中她附上了兩張圖與事情經過，她表示朋友原本只是在等紅綠燈，這時司機怕朋友太熱，竟然特別打開車門讓他吹冷氣，超貼心的行為吸引四萬網友按讚，網友齊喊「人真好」。

小一數學考倒大人…帶60元買10塊水果應找多少？50竟非正解

小一數學考倒大人！最近網路上一道大陸考題引起廣大網友討論，題目寫道「帶60元買10元水果找多少錢」，沒想到學生回答50元，卻被老師打叉。

陌生人自稱「新搬來的樓上鄰居」 他怒回1句秒戳破詐騙

詐騙手法日新月異，近日有網友遇到陌生人傳訊息給他，並表示「我是樓上新搬來的鄰居」，然而該網友卻回嗆「哩洗北七逆（你是白癡嗎）？老子住透天啦！」，他傻眼直呼，「現在的詐騙話術真的無奇不有」。其他人也遇過類似詐騙，「我也有，他說他住11樓，我還跟他聊說我家也在裝修，然後回過神才發現，我家只有9樓哪來11樓」。

逛沖繩好市多「被多刷4千元」 客服曝解決辦法讓他讚爆

美式賣場好市多深耕會員經營，在退換貨等售後服務上做得相當周全，令不少人成為忠誠的支持者。有網友近日在沖繩的好市多購物，不慎多刷4000元，事後才得知可以在台灣任一間好市多刷退，讓他大讚「真心覺得辦好市多會員很划算」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。