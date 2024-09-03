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日本人吃水餃「搭1物」 98%台灣人無法接受：改配酸辣湯啦

聯合新聞網／ 綜合報導
水餃示意圖。圖／Ingimage
水餃示意圖。圖／Ingimage

各個國家的飲食習慣大不同，近日有來台三年的日本人表示，他吃水餃時一定「配白飯」，但台灣人不會這麼做。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈回響。

這名日本人在threads發文表示，來台灣三年，唯一沒有融入台灣的事情就是他「吃水餃勢必得配白飯」，原PO也提到自己吃任何食物都一定要配米飯，已經到了「愛飯成痴」的地步。他還在留言區開投票，詢問台灣人吃水餃的習慣，其中壓倒性地有98％人選擇不會，僅2％人跟原PO一樣配飯吃。

由 @isabellathatgirll 發佈
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網友紛紛表示，「吃什麼白飯啊我快昏倒」、「台灣餃子味道這麼淡怎麼配飯」、「除了飯，配什麼都很好」、「配蔥油餅、牛肉麵、餡餅」、「水餃配酸辣湯啊」。

一名女網友指出，之前曾在日本住六年，到現在還是不能理解為何日本人能接受雙主食，飯桌上常見組合如「拉麵＋白飯」、「餃子＋白飯」，旁邊還可能會有一個炒麵麵包，根本太多碳水化合物。

不過也有網友認同原PO，「配白飯很好吃啊，建議醬料蔥花蒜末放多一點，整個醬料淋在上面吃，這樣很棒」、「天哪！我跟你一樣，我熱愛白飯，所有人都不理解我」。

台灣人 日本 水餃 白飯

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