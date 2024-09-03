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怕你熱！公車司機紅燈開門給騎士吹冷氣 數萬網友狂讚：不可思議的溫暖

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。夏天機車騎士必須忍受高溫曝曬，有人遇到暖心公車司機特地開車門放送冷氣。 聯合報系資料照
示意圖。夏天機車騎士必須忍受高溫曝曬，有人遇到暖心公車司機特地開車門放送冷氣。 聯合報系資料照

台灣最美的風景是人，一名網友在Threads上發文分享一則暖心的小故事。文中她附上了兩張圖與事情經過，她表示朋友原本只是在等紅綠燈，這時司機怕朋友太熱，竟然特別打開車門讓他吹冷氣，超貼心的行為讓她直呼「台灣人真的好熱情」，文章吸引4萬網友按讚齊喊「人真好」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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原PO表示司機很突然的開門，嚇了他們一跳，下一秒司機跟朋友說了一句「怕你熱，讓你吹冷氣」。起初還以為是朋友擋到司機才開門，以為司機要罵人了，沒想到只是給他吹一下冷氣，超暖舉動讓不少網友紛紛留言「台灣最美風景是人」、「司機是好人」、「台灣處處有人情」、「司機是天使嗎」、「司機還幫他擋太陽」、「夏天裡不可思議的溫暖」。也有網友認出這是257公車的司機，分享相同經歷，「看我停在他旁邊躲太陽，他就開門讓我吹冷氣，還問我會不會涼，257根本是高中回憶，北車回新莊都靠他」。

也有人開玩笑說「結果旁邊有公車站牌」、「有時候是因為門真的關不起來」、「司機OS：不打開看不到騎走了沒，撞到就慘了」、「乘客不會抗議嗎」、「城市裡行走的中央空調aka公車（司機）」。

公車 冷氣 機車騎士

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