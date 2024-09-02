小一數學考倒大人…帶60元買10塊水果應找多少？50竟非正解

小一數學考倒大人！最近網路上一道中國大陸考題引起廣大網友討論，題目寫道「帶60元買10元水果找多少錢」，沒想到學生回答50元，卻被老師打叉。

threads上流傳這道大陸小一數學題，可以看到題目上寫道：「奶奶有60元，去超市買了10元水果，收銀員應該找奶奶多少錢？」學生在底下作答，「60-10=50元，答：應該找奶奶50元」，沒想到老師卻打上叉叉，還要求孩子「認真審題」。原PO也不懂求解，「看不出來錯哪了」。

貼文曝光至今短短兩天，已吸引近4千讚、逾500則留言。有網友指出，「這不是單純數學題，而是有點像奧數那種綜合了語文推理，你花10元買水果，不會直接拿60元給他」。大陸目前流通的人民幣，面額分為100元、50元、20元、10元、5元、1元（紙幣、硬幣）、5角（硬幣）、1角（硬幣），所以根據題目來看，奶奶身上可能帶著一個50元和一個10元，或是三個20元，另外也有可能是六個10元，所以答案應為「10元、40元、不用找」。

也有網友吐槽，「什麼時候數學變成玩文字遊戲了，傻眼欸」、「這位同學應該要問老師，奶奶是帶美金、日幣還是歐元出門，然後是去那一國買的水果，請老師認真好好的思考再出題」、「就是要給六個10元，找一個50回來，不行嗎？」、「還有另一個答案，奶奶帶的錢不是現金，是儲值貨幣，載具或卡片儲值內餘額只有60元，然後嗶一聲，完成交易！不用找錢！」