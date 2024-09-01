逛沖繩好市多「被多刷4千元」 客服曝解決辦法讓他讚爆

美式賣場好市多深耕會員經營，在退換貨等售後服務上做得相當周全，令不少人成為忠誠的支持者。有網友近日在沖繩的好市多購物，不慎多刷4000元，事後才得知可以在台灣任一間好市多刷退，讓他大讚「真心覺得辦好市多會員很划算」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他近日到沖繩好市多消費，不小心重複刷了4000元，當下沒有核對，直到要離開日本的前一天才發現金額有誤。

該網友當下向客服人員反應，對方解釋好市多會員資格是全球適用，因此請他拿著單據到台灣任一間好市多刷退，溝通途中也沒有經過任何冗長的信件或電話，他大讚「真心覺得辦好市多會員很划算，這種服務只有好市多沒別人了！」

其他人留言，「我知道好市多卡可以跨國買，原來還能跨國退，謝謝您分享，覺得這樣很棒呢！做生意結帳當然是不能出錯，但人工作業難免會有個意外，如果真的出問題，我相信您主要是讓大家知道可以跨國退款，謝謝您」、「感謝分享，不曉得台灣Costco會員卡還能去國外Costco買東西和刷卡」、「真的，好市多這種直接連線，其他企業應該學習！這種會員卡也是，之前第一次在澳洲用時還怕怕的，一張會員卡全球通用真的好方便」。

不過也有人吐槽，「但你不覺得，全世界只有好市多結帳的時候會重複刷嗎？家樂福不會，大潤發也不會，只有好市多會，不知道為什麼這變成他福利會員的優點」、「正常賣場就不該犯這種錯誤才對吧！發現重複刷應該直接刷退才合理吧？何況如果自己後面沒發現到去聯絡他們，那不是A了消費者四千多塊嗎？」、「多刷就很扯了，有什麼好表揚？如果住花東還是沒有好市多國家，不就什麼都拿不回來了？」