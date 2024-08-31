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幸運兒？他統一發票中「頭獎」卻崩潰！網友全笑噴：支持提告門市

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，哥哥近期跟他說中了統一發票頭獎，打開APP看到真的中頭獎的時候，整個人傻在原地，但點進去後卻發現事實真相，讓他氣到不行。示意圖／聯合報系資料照
一名網友分享，哥哥近期跟他說中了統一發票頭獎，打開APP看到真的中頭獎的時候，整個人傻在原地，但點進去後卻發現事實真相，讓他氣到不行。示意圖／聯合報系資料照

這種中獎經驗真的讓人心情大洗三溫暖！一名網友分享，哥哥近期跟他說中了統一發票頭獎，打開APP看到真的中頭獎的時候，整個人傻在原地，但點進去後卻發現事實真相，讓他氣到不行。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，哥哥近期分享自己中過統一發票頭獎，打開APP後確實顯示中了頭獎，但他卻思考很久，疑惑為什麼頭獎只有500元？後來瘋狂的去查統一發票中獎號碼，才發現是那家7-11叫頭獎門市，讓他氣到現在。

貼文一出後，多數網友都笑噴，紛紛表示「感覺好像頭獎被偷走了」、「真的中頭獎會心臟病發，發現沒中也會心臟病發」、「謝謝他讓我知道還有一家7-11叫頭獎」、「怎麼會有名字叫頭獎的啦」、「支持提告門市」、「心情從～波濤洶湧降到冰點」、「我坐在飯店吃早餐，整個笑到不行！隔壁都紛紛轉頭」、「你哥成功承包我今日的笑穴」。

7-11 統一發票 頭獎

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