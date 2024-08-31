藏壽司吉伊卡哇亂象+1！奧客抽完扭蛋「布丁山」丟著走人 網搖頭：看不下去

台灣藏壽司與日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ），合作限定推出18款扭蛋，由於活動大受好評供貨不及，藏壽司緊急在臉書宣布，活動提早到9月2日結束，讓粉絲相當錯愕。不過活動也造成許多亂象，有網友表示，有民眾因為想要轉扭蛋，結果點了一堆布丁，但卻無法打包，9個就直接丟在桌上走人。

一名網友在社群平台「threads」上表示，去藏壽司親眼看到一幕，有民眾為了要轉扭蛋，因此點了許多布丁，但因為吃不下想要打包，不過店員勸導不要帶走，因為怕有食安問題，但該民眾理直氣壯嗆聲「我付錢的還不能帶走嗎？」，接著又繼續狂點，結果最後把9個布丁丟桌上就走人了，讓原po看了很傻眼。

不少網友也看不下去，紛紛留言，「自己帶袋子來也不能外帶嗎，浪費食物真的...」、「天哪，原來不能外帶？那這樣還蠻浪費的」、「看了好心痛，我多想吃布丁啊」、「身為藏壽司布丁愛好者，看到這個行為，雖然不能以偏概全，但真的忍不住不開心」、「就是這種人害我沒布丁吃」。

也有人表示可以外帶，「自己放包包或帶袋子裝走，沒人會阻止你。但店員不能幫你打包，內用是內用，除非有額外外帶，店內規定」。

台灣藏壽司首次與吉伊卡哇合作，推出包括5款立體吊飾、8款徽章和5款紙膠帶，因大受好評，自活動開跑以來，各分店人潮爆滿，甚至出現徵求代排代吃壽司等亂象，藏壽司30日也發文表示，「原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋，因大受好評預計提前於9月2日結束，深表歉意，敬請見諒」。