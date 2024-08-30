她問有「想回家但其實已在家」的感覺嗎 一票人共鳴：缺少歸屬感
日前有一名女網友在社交平台提問，是否曾有過「好想回家但已經在家」的感覺，引出其他網友紛紛表示認同，也認為這是對歸屬感的渴求，或是在逃避某些事。
原PO在Threads上發文表示，好奇網友有沒有過「好想回家，但我其實在家裡了」，類似這樣的感受。
網友們參與討論表示，「就是缺少歸屬感的感受」、「是一種歸屬感嗎」、「我覺得回家超像一種代名詞，真正的回家是歸屬感、放鬆、認同感、休息，但真的在家的時候很少能感覺到這種感覺」、「有過，買房＋養貓後就心靈康復了」、「是，不管是家、還是家、還是國家，對我來講都無法親近。我有兩個家和兩個國家，但我無論是哪一個家都無法感到自己真正地被接納」、「從小到大都有」、「租房子時期會」、「住婆家的時候每天都這樣想，還好現在搬出來了」、「結婚後住婆家自然就會常常有了」、「上班前起床後睜開眼的第一個念頭就是『好想回家』，上班的時候也是，但放假就不會了，最近意識到常有這個念頭，才思考之所以浮現『好想回家』，會不會其實是『想要逃避／不想面對」，再直白一點就是不想上班吧」。
也有網友提點原PO，「一直都在找家的感覺，最後發現那個家在內心。原來我們只需將雙眼從外轉向你內心，原來他近在咫尺」、「那應該是你的心沒有真正把你在的家當成家」、「心靈還沒到」、「你的靈魂『不在家』」。
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