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她怨計程車愛亂繞路 一票人曝3缺點很認同：Uber貴也寧願搭

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都認為計程車的素質差，司機又愛亂繞路，因此寧願改搭Uber。示意圖╱美聯社
不少人都認為計程車的素質差，司機又愛亂繞路，因此寧願改搭Uber。示意圖╱美聯社

不少人為了趕時間，都會在路邊攔計程車搭乘，如今越來越多人也會利用網路或APP叫車。有一名女網友就好奇大家比較偏好搭Uber或小黃呢？貼文一出，不少有經驗的人都抱怨小黃3缺點，寧願選Uber。

原PO在PTT發文表示，自己平常搭車都會找比較便宜的搭，而Uber通常都比較貴，尤其遇到下雨天的時候，讓她完全搭不下去，但Uber的優點是車子乾淨又舒服，而且可以事先預定好上下車的地點，上車後也不用跟司機有任何交談。

至於計程車，原PO覺得缺點是可能會遇到繞路的司機，她說自己曾經遇過幾次，但也有可能是對方對路況不熟，以至於得多花錢和時間才能抵達目的地，讓他搭起來心情很不爽。原PO好奇想問大家，「不知道大家是哪派呢？」

不少人抱怨小黃素質差亂繞路司機愛抽菸，因此寧願選Uber，「以前都搭，直到後來連續碰上幾個小黃連導航都不會（肯）用，堅持要口頭報路亂繞一通，後來就算Uber再貴都不搭小黃了」、「只搭Uber，小黃常常搭到素質差的」、「Uber優先，除非價格太貴」、「Uber，連Uber裡面的小黃都不選，有過不好的經驗」、「搭Uber，小黃菸車率太高了，每次都被臭到頭暈」、「Uber為優先，有時候去比較遠的地方，若車資比較貴男朋友也會幫我叫Uber，比較安全」、「北車下車一定選Uber，那邊排班素質超差」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Uber 計程車

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