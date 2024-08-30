同事懷孕要離職「該給什麼禮物好？」 眾人一致選現金：這1物千萬別送

職場上來來去去很常見，若同事之間交情好，還會送點禮物當作離職紀念。有一名女網友表示，同事因為懷孕即將在11月離職，其他人打算合資買個禮物贈送，不過貼文一出，多數人都建議直接給現金比較保險。

這名女網友在PTT發文表示，一位女同事因為懷孕，因此打算11月離職回家待產。身邊其他同事決定要送個禮物給對方，預算大約2000元，目前有列出品牌香氛沐浴套組、香氛蠟燭、按摩券/SPA課程/餐券、小孩用品（尿布之類）、美容儀/筋膜槍等5類禮物，想問大家哪一種比較合適？

多數人都建議直接送現金就好，而且千萬不要送香氛類物品，「現金，2000元買不到什麼好東西」、「現金。香氛類不推，嬰兒有很多禁忌」、「現金沒爭議，孕婦很敏感的」、「現金最實用，真心不騙」、「現金最實在，不要送香氛類的，萬一味道不是對方喜歡的會很困擾」、「絕對不要香氛類，大部分孕婦對氣味很敏感，而且嬰兒不能用」、「千萬不要香氛類的，不是覺得臭就是不敢用，不用想太多，合包紅包就對了」、「絕對不要香氛…懷孕後聞到任何氣味我都很想吐」。

還有其他網友提出不同建議，「尿布桶、消毒鍋、奶瓶禮盒之類的，這些很實用」、「抗妊娠紋的霜」、「孕婦可用的保養油很不錯呀」、「尿布不要送，因為屁屁會挑尿布，放太久也會怕潮濕」、「月亮澡盆，推一個」、「離職還送？」、「尿布一定會用到，雖然我不懂為什麼要送一個離職的傢伙禮物就是了」、「重點是懷孕幾個月，不是幾月離職，如果懷孕5個月送尿布只是佔位子而已，好歹8個月後再送比較實際」。