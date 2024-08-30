墾丁不只盤？ 網怨不如去日本：想重振人氣得先改善「這些事」

你上次去墾丁玩是什麼時候？一名網友近日在論壇提問，墾丁怎麼愈來愈冷清了？原PO觀察到墾丁的食物和住宿都價格不斐，也好奇網友對這狀況有無其他見解，網友則紛紛留言墾丁「真的盤」，也有人分析墾丁不只交通易達性不高，也缺乏消費類的活動。

原PO在Dcard以「墾丁是怎麼沒落的」為題發文表示，自己15年前還是大四生時去墾丁，還能見到人山人海的景象，當時在墾丁要排至少1列的隊伍才能買到東西，海上也有多樣遊樂，但是現在墾丁愈來愈少人，而且食、住的花費都貴，而原PO也想看看大家的想法。

許多網友表示交通是一大問題，「我覺得是交通，從台北搭高鐵到高雄來回是一筆，高雄到墾丁又是一筆，車程也很長，路途艱辛」 、「過去交通也不方便，時間寶貴」、「去墾丁我還不如去宜蘭，去墾丁也只有鵝屏公路一條路可以走，又有區間測速，重點只能開車跟騎車去，去宜蘭至少還有台鐵可以可以搭，開車騎車能走的路也多到爆」、「自己是台北人，比起墾丁去沖繩更快，花費也不會比較高」、「老話一句，墾丁這麼遠，還不如去日本都比較好」、「我看墾丁大街那種（交通）規劃，對比沖繩國際通」。

也有人認為墾丁活動種類較少，會選擇出國玩，「從事活動的多元性，不過這點因人而異 ，能出國還有可以購物這個選項吧，總之車程與交通費加起來當然會想多旅遊幾天，在我有特休的狀況下，墾丁交通費＋房價算下來與國外比，我還是會選CP值高的泳池飯店＋可以購物＋便宜街頭小吃的東南亞國家，個人想法」、「就以前出國的人少，能比較的不多，現在要我去墾丁我乾脆飛沖繩、泰國還更好玩」。

有網友則表示認同墾丁物價高的現象，「就是盤啊」、「不想當盤子」、「會被當盤子啊（無論是住的或吃的）」、「基本上就是你說的那些，高物價、高住宿費，一間漲價，萬物齊漲，與其去墾丁，我寧願多花幾千塊去日本，不要扯什麼愛不愛國、促進經濟發展，現在去墾丁就是盤子」、「我也是恆春半島的人，真心覺得墾丁大街的食物很貴，根本就是騙外地遊客錢的，沒記錯某家店一支烤玉米100多，兩包少得可憐的芭樂也是100多，味道就是普通的玉米和芭樂，真的沒有比週日的夜市好玩多少」、「不要說飯店，稍微新一點、地點好一點的民宿住兩晚雙人房就快破萬了，都可以買廉航沖繩來回了，多貼一點點就能去沖繩、泰國、宿霧了」、「我很喜歡墾丁的自然環境，但物價真的很不ok」。

不過仍有網友幫忙緩頰指墾丁食物有較平價的，也有香港人覺得墾丁沒那麼糟，「食物這塊可以稍微平反一下，墾丁不只墾丁大街能吃，之前跟很常去墾丁潛水的朋友去玩，他們帶我們去的店都很好吃、新鮮而且也不貴，但媒體一直在講墾丁大街很貴問題，沒去過或以為墾丁只有墾丁大街的人就會更想酸」、「我是香港人，今年飛高雄，有去小琉球潛水和墾丁一日遊，其實墾丁沒有大家説得那麼差，只是有點遠」。