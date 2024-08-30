做牛做馬只拿一盒餅 他批婚宴「紅包亂象」：貪婪人類太多

隨著年紀漸長，參加婚禮的次數會愈來愈多，但去的次數愈多，就愈會見識到一些「鬼故事」，有民眾就分享3次誇張經驗，勸大家遇到婚禮能閃就閃「人類的恥度沒有下限」。

原PO以「紅包亂象」為題，在Dcard分享3次參加婚禮的糟糕經驗。首先是婚宴開始時巧遇政府頒布新冠肺炎三級警戒，包了紅包賓客還沒開飯就得走人，協助的新郎親友勞心勞力沒吃到飯外，也沒有收到新郎該給的紅包，事後多次提醒新郎該請吃飯也沒下文。

其次是一場辦在宜蘭的婚禮，原PO朋友因與新娘已認識10年，新娘直接要求紅包「單人2600元、攜伴6000元」。這就算了，婚禮會場距離遙遠，照理來說應該包遊覽車協助親友前往，結果依然要大家自行前往，且到達地點才發現婚宴是辦在田中間，朋友大呼不值得。

最後則是場美式婚禮，原PO朋友擔任伴郎，原以為只要協助出場拍拍照就好，沒想到當天到處幫忙、做牛做馬，加上天氣差、場地又在室外，不只朋友的皮鞋沾滿泥濘，賓客也是撐傘用餐，非常狼狽。好不容易撐到結束，朋友詢問新郎是否會給伴郎紅包時，新郎竟要他喜餅、紅包2選1，「建議選喜餅，比較貴一點」，讓他忍不住吐槽自己包了行情裡最厚的紅包，還早起搬桌椅擺餐具，最後只換來一盒餅。

最後原PO總結勸世，「能不參加婚禮就不去」，認為世間貪婪人類太多，人類恥度沒有下限。

不少網友也深有同感，「要求包多少是真的很誇張」、「我覺得要求人家要包多少超瞎的！非常不要臉！」、「第3種我也遇過！還記得新娘講了一句：伴娘是來幫忙的又不是來吃飯的，雖然不是對著我說但還是覺得有點真心換絕情，後來有沒有紅包也忘了可能是沒有」、「只能說雙方都不是真朋友，只有算計沒有祝福」。

針對原PO說距離遠的會場該包遊覽車，有網友吐槽「現在很少在包遊覽車吧？」、「阿嬤那個年代才會包遊覽車」、「說實在的這年代很少在包遊覽車了吧，除非是剛好載一個莊頭的老人過去」，但也有人表示「我的朋友們結婚都有包遊覽車耶」、「我有包遊覽車喔～因為我的親戚都在中部，喜宴辦在南部」、「我跟我老公合辦嘉義，只有男方的家族親戚全部都住在屏東才包遊覽車，來自其他各個縣市就自行前往」。