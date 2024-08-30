不僅消費貴…他問「為何不喜歡國旅」 一票人曝2因素：不會想再去

台灣的國旅一直以來總是被民眾詬病，認為消費越來越貴，同樣的費用還不如出國玩。有一名網友表示雖然出國玩也不便宜，但台灣的景點不如國外多樣，認為是大家不喜歡國旅的原因之一。

原PO在PTT以「為什麼不喜歡國旅」為題發文，表示每個人對於國旅的要求都不同，自己則是覺得台灣天氣太熱，本身很不耐熱，所以出去玩的意願就降低。另外，台灣的旅遊景點相似度很高，該玩的都玩過了，所以沒有什麼新鮮感，反觀國外旅遊非常多樣，可以玩到在台灣玩不到的。

原PO說很多人抱怨國旅貴，吃住都要花費很多錢，但他認為國外旅遊更貴，國旅只能說不便宜。

貼文一出，不少人都認為台灣景點少容易膩、規劃很差是不想國旅的原因，「台灣一堆地方自然環境不錯，但規劃都爛得要死」、「風景比外國好的地方不多，然後都被當地人搞得又醜又貴。 除了風景以外的根本連比都不用比了」、「簡單說就是對去過的地方的興趣較低，同事去東京超過7次，每次去都一定去東京不同的地方」、「景點少又醜又貴，實在想不到為什麼要國旅」、「沒不喜歡，但有點膩了」、「貴是一回事，重點是遊玩的品質低劣。正常人花一樣的錢當然會選更好玩的」、「品質沒提升還變貴，品項也沒變多，玩過一次就不會想再去」。

其他人覺得花費太貴仍然是主因，「過了好幾年還是那鳥樣，品質幾乎沒有提升，但價格倒是提升不少」、「我不喜歡花錢還被店家在心裡笑盤子」、「住宿真的有夠貴」、「台灣住宿只要求乾淨、中規中矩就已經比國外貴了耶！尤其是外島最誇張」、「住宿太貴，聽朋友去帛琉玩3天，住宿費在台灣只能住1天」、「國外消費真的沒有比較貴，台灣觀光地區坑人的比國外多」。