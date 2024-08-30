快訊

2花蓮海巡開巡邏車輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

獨／摺疊手機大亂鬥優惠！三星、小米、OPPO、moto最高折1萬5 最便宜1.4萬買得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

難跨心理門檻？一堆台灣女性不敢進日本裸湯 過來人：一泡就回不去

聯合新聞網／ 綜合報導
日本的泡湯習慣「全裸」入池，讓大部分外國人相當不習慣。示意圖／ingimage
日本的泡湯習慣「全裸」入池，讓大部分外國人相當不習慣。示意圖／ingimage

不少台灣人喜歡到日本旅遊、泡溫泉，不過事實上日本的泡湯文化習慣「全裸」入池，讓大部分外國人相當不習慣，有網友對此好奇詢問台灣女生不敢泡日本裸湯的原因。

一名網友在社群媒體Threads上發文，表示許多台灣女生不敢泡日本裸湯，「有的是對身材的沒自信，有的是身體方面的害羞，大家知道還有什麼原因嗎？」

貼文一出網友紛紛留言，「泡的時候不會特別看人，陌生人也不會看你，熟人才會彼此聊身體話題，台灣人是自己過不去自己那關」、「不習慣看別人下面整個炸開」、「心理門檻吧，我目前還沒過」、「害羞、不習慣，但身材好的，有的泡完心情好，有種找到一樣贏日本人的感覺，年輕時做過導遊問過女性」、「會不會是不想看別人的裸體」、「之前跟家人和幾個不太熟的親戚去過，絕對不會再去第二次」、「朋友日本男生不喜歡泡湯，覺得跟其他人一起泡在裡面很髒」、「台灣人特別愛和人比，那種一輩子只遇一次的，根本沒人在意你」、「台灣人很愛用『眼神』評論身材、穿著」。

也有過來人表示「一開始會放不開，多去幾次就習慣了，其實沒人會看啦」、「去過澡堂才知道根本不會有人在乎你也不會有人一直盯著，大家都在舒舒服服的放鬆泡澡」、「第一次去泡還特別選了比較晚的時間想說人比較少，結果一泡就回不去了，已成為我去日本必做的事情」、「回台灣泡湯還要準備泳衣很不習慣！日本只要帶條毛巾和錢進去就好」、「我身材不好也泡得很開心」、「自從去了汗蒸幕視覺衝擊後，我就啥也不怕了」。

全裸 日本 溫泉

延伸閱讀

客人叫外送要求「湯麵分開」 麵線店老闆頭痛：真的考倒我了

水果界「刮油王」是它！低熱量、解便秘 營養師讚優點多：越吃越水亮

母帶小學兒進女更衣室嚇到人 家長無奈感嘆：怎麼做都不對

入住礁溪日租套房聞到臭味 驚見床邊「這2條」…噁心到不行

相關新聞

難跨心理門檻？一堆台灣女性不敢進日本裸湯 過來人：一泡就回不去

不少台灣人喜歡到日本旅遊、泡溫泉，不過事實上日本的泡湯文化習慣「全裸」入池，讓大部分外國人相當不習慣，有網友對此好奇詢問台灣女生不敢泡日本裸湯的原因...

客人叫外送要求「湯麵分開」 麵線店老闆頭痛：真的考倒我了

不少人在外帶湯麵時會向店家要求湯麵分開放，以防麵在湯裡泡太久而爛掉。不過一名麵線攤業者看到顧客的請求後相當苦惱，表示「真的考倒我！」...

內部徵才系統AI「戲劇系5顆星推薦」 台積電主管怒：當我部門都在演戲？

有「護國神山」美名的台積電，是許多求職者嚮往進入的夢幻公司之一，不過有一名台積電主管卻抱怨公司的面試系統很爛，只能發制式罐頭文，而且履歷一堆都個資保密看不到，誇張的是AI推薦竟然推薦戲劇系的求職者，讓他傻眼地說「我們部門都在演戲的就是？」

乘客搭台鐵新自強號「洗劫衛生紙」 清潔員抓包怒：你有沒有事啊？

一般在公共廁所或大眾運輸如台鐵、高鐵的廁所裡，都會提供衛生紙供民眾使用，不過卻有乘客將台鐵新自強號上的廁所衛生紙洗劫一空，事後清潔人員發現，氣得大吼「全部在這裡，你有沒有事啊？」影片也引來網友們抨擊。

紅出台灣！外國百萬YTR推饗A Joy 旅外網友：豐富度完勝「吃遍這些」

一名網友近日在論壇貼上知名國外美食部落客Sonny介紹饗A Joy的影片，直呼「台灣的Buffet已經紅到國外了？」並透露很開心台灣又有餐飲代表能登上國際。貼文一出，引起網友熱議。

為閃闖紅燈學生「BMW重機飛田裡」摔一身傷！他談賠償見一幕心軟：開不了口

車禍通常都會向肇事者求償，但有網友遇上難題，因肇事方是學生，疑家境不優，擔心事故賠償金壓垮對方生活，但自己傷得不輕，也不想自吞損失，讓他十分苦惱，他的心軟也引發網友兩派論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。