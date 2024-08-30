難跨心理門檻？一堆台灣女性不敢進日本裸湯 過來人：一泡就回不去

不少台灣人喜歡到日本旅遊、泡溫泉，不過事實上日本的泡湯文化習慣「全裸」入池，讓大部分外國人相當不習慣，有網友對此好奇詢問台灣女生不敢泡日本裸湯的原因。

一名網友在社群媒體Threads上發文，表示許多台灣女生不敢泡日本裸湯，「有的是對身材的沒自信，有的是身體方面的害羞，大家知道還有什麼原因嗎？」

貼文一出網友紛紛留言，「泡的時候不會特別看人，陌生人也不會看你，熟人才會彼此聊身體話題，台灣人是自己過不去自己那關」、「不習慣看別人下面整個炸開」、「心理門檻吧，我目前還沒過」、「害羞、不習慣，但身材好的，有的泡完心情好，有種找到一樣贏日本人的感覺，年輕時做過導遊問過女性」、「會不會是不想看別人的裸體」、「之前跟家人和幾個不太熟的親戚去過，絕對不會再去第二次」、「朋友日本男生不喜歡泡湯，覺得跟其他人一起泡在裡面很髒」、「台灣人特別愛和人比，那種一輩子只遇一次的，根本沒人在意你」、「台灣人很愛用『眼神』評論身材、穿著」。

也有過來人表示「一開始會放不開，多去幾次就習慣了，其實沒人會看啦」、「去過澡堂才知道根本不會有人在乎你也不會有人一直盯著，大家都在舒舒服服的放鬆泡澡」、「第一次去泡還特別選了比較晚的時間想說人比較少，結果一泡就回不去了，已成為我去日本必做的事情」、「回台灣泡湯還要準備泳衣很不習慣！日本只要帶條毛巾和錢進去就好」、「我身材不好也泡得很開心」、「自從去了汗蒸幕視覺衝擊後，我就啥也不怕了」。