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客人叫外送要求「湯麵分開」 麵線店老闆頭痛：真的考倒我了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名麵線攤業者看到顧客的請求後相當苦惱，直喊被考倒了。圖／取自《爆料公社》
一名麵線攤業者看到顧客的請求後相當苦惱，直喊被考倒了。圖／取自《爆料公社》

不少人在外帶湯麵時會向店家要求湯麵分開放，以防麵在湯裡泡太久而爛掉。不過一名麵線店業者看到顧客的請求後相當苦惱，表示「真的考倒我！」。

麵線店業者在臉書社團《爆料公社》發文，貼出外送平台上顧客的點餐備註，從圖片上可以看到顧客點了綜合海鮮大腸麵線和蚵仔大腸麵線，且都要求「湯麵分開」。原PO看到後十分為難，「這個人點麵線真叫我為難，第一次聽到麵線跟湯分開，我真的不會用」，隨後他詢問了外送平台的人員，決定仍給顧客一般「湯+麵線」的餐點，「(他們)也叫我給正常的就好，我也做正常的給他，我真的無法做到麵線跟湯分開」。

文章一出，網友紛紛留言「這來亂的嗎…」、「當歸鴨麵線那種才能這樣做吧」、「接下來點粥的飯跟湯分開」、「麵線羹，麵跟羹分開」、「魩仔魚，去鱗去內臟」、「一份水餃，皮跟肉分開放」、「我真的會買一碗回家，用叉子吃麵線，自然會湯麵分開」、「直接給他一包白開跟生麵線，這樣就分開了」、「麵線就是要泡軟軟糊糊的啊，不然吃這個幹嘛」、「到底要怎麼分開啊…」。

外送 湯麵 蚵仔麵線

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