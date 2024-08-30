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內部徵才系統AI「戲劇系5顆星推薦」 台積電主管怒：當我部門都在演戲？

聯合新聞網／ 綜合報導
「護國神山」台積電是不少求職者期盼進入的公司。路透
「護國神山」台積電是不少求職者期盼進入的公司。路透

有「護國神山」美名的台積電，是許多求職者嚮往進入的夢幻公司之一，不過有一名台積電主管卻抱怨公司的面試系統很爛，只能發制式罐頭文，而且履歷一堆都個資保密看不到，誇張的是AI推薦竟然推薦戲劇系的求職者，讓他傻眼地說「我們部門都在演戲的就是？」

原PO在Dcard以「台積的面試系統爛爆了」為題發文，他抱怨公司的面試系統只能發制式罐頭文，還要應徵者不論有無意願都按回覆，而且點進去想看履歷，一堆都個資保密看不到，其他資訊也都沒有，「所以我是要冥想這位應徵者對公司應該是有興趣的吧？」，果然發送面試邀約就遭到拒絕。

雖然還有個電話聯絡選項，但原PO覺得這年頭有多少人會接陌生來電，還要揣測什麼時候打過去對方才方便接電話。

除此之外，系統還有個AI推薦功能，但也被原PO砲轟「你推薦我戲劇系的匹配度5顆星是怎樣？我們部門都在演戲的就是？」，大酸用關鍵字搜尋自我介紹還比較好用。

貼文一出引來不少討論，「原來內部系統是這樣！以我這個求職者來看，也覺得台積的履歷系統很爛…如日期排序、地點篩選、個人履歷管理等」、「看到部門都在演戲，一整個笑出來」、「原來我會接到主管問要不要面試的電話是這樣來的喔」、「笑死，原來主管真的是盲選的」、「我一直誤會主管怎麼都撈不到我，原來是系統問題」、「難怪我覺得台積面邀都亂發，原來是這樣」。

AI 台積電 徵才 面試

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