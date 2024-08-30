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乘客搭台鐵新自強號「洗劫衛生紙」 清潔員抓包怒：你有沒有事啊？

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵新自強號列車示意圖，非新聞當事列車。圖／聯合報系資料照片
台鐵新自強號列車示意圖，非新聞當事列車。圖／聯合報系資料照片

一般在公共廁所或大眾運輸如台鐵、高鐵的廁所裡，都會提供衛生紙供民眾使用，不過卻有乘客將台鐵新自強號上的廁所衛生紙洗劫一空，事後清潔人員發現，氣得大吼「全部在這裡，你有沒有事啊？」影片也引來網友們抨擊。

臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」昨天（29日）PO出一段影片，一名清潔人員走到一位坐在座位上的男乘客旁邊，並說「你的包包借我看」，對方一開始還猶豫地回說「幹嘛？」，但還是拿出包包並打開。

沒想到包包一打開後，裡面塞了好幾捲的衛生紙，讓清潔人員見狀氣得大罵「這叫做兩顆？這叫做兩顆？你看，你看，全部在這裡，你有沒有事啊？」影片一出也引起網友們熱議，「好誇張的扯」、「一禮拜統計下來衛生紙消耗量也很可觀」、「查一下是不是逃票上車，有錢搭火車，沒錢買衛生紙？」、「把衛生紙偷完我真的不能忍餒，紙到用時方恨少」。

據「ETtoday新聞雲」報導，台鐵對此表示，列車廁所內的衛生紙供旅客旅途中使用，如果超過合理使用範圍並取走據為己有，已涉及刑法偷竊等罪嫌，依據台鐵公司旅客運送契約第6點第1款：「旅客違反台鐵之運送規定、其他法令規定、公共秩序或善良風俗。台鐵公司得拒絕運送、解除契約或終止契約。並通報鐵路警察依法處理」。

台鐵 自強號 衛生紙

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