紅出台灣！外國百萬YTR推饗A Joy 旅外網友：豐富度完勝「吃遍這些」

一名網友近日在論壇貼上知名國外美食部落客Sonny介紹饗A Joy的影片,直呼「台灣的Buffet已經紅到國外了?」並透露很開心台灣又有餐飲代表能登上國際。貼文一出,引起網友熱議。

原PO在Dcard以「討論 台灣的Buffet已經紅到國外了?」為題發文表示,自己因為好奇,找了擁有264萬位訂閱者的Sonny的Youtube頻道「More Best Ever Food Review Show」,系列影片中有個企劃是「Poor man buffet and Rich man buffet(窮人自助餐和富人自助餐)」,該集是在台灣,第一間介紹位於台北萬大路的大味王燒烤火鍋 ,第二間介紹的就是位於台北101的饗 A Joy,原PO也提到影片底下留言很多是對饗 A Joy的讚美,原PO在文末說,饗 A Joy是繼鼎泰豐、詹記、春水堂,打開國際知名度的台灣餐飲代表,對此他相當開心,也好奇網友如果遇到外國人來台會想帶他們吃什麼。

不少網友表示台灣的Buffet確實有優勢,「國外的吃到飽好像比較單調一點,物價也比較昂貴,但台灣吃到飽就很豐富,還可以吃到其他異國料理,像是饗A就可以吃到草仔粿、小籠包、牛肉湯跟珍奶,還有烤鴨握、油飯跟高級海鮮也很吸引外國人,炒飯跟米粉對他們來說也不常見」、「現在確實滿多外國人除了吃夜市也會去吃到飽,上次去吃饗食天堂就看到不少韓國人」、「上禮拜去饗食才看到一大群大概快10個外國人排在前面,當下覺得超酷」、「目前在澳洲打工度假,吃過吃到飽 (燒肉/壽喜燒) 認真覺得台灣吃到飽真的cp值超級高,這邊選擇少,甚至火鍋的醬都需要額外加收錢,飲品也都是額外付費」、「台灣的buffet比美國的厲害很多,這點我確定」。

也有網友推薦台灣的其他美食,「當然是要吃八方雲集加酸辣湯」、「珍奶我推50嵐」、「逛基隆廟口夜市還滿頂的吧,去九份吃個賴阿婆芋圓,再下山逛個夜市吃鼎邊趖,讚」、「傳統的石頭火鍋吧,國外都是海底撈比較多的樣子」。

原PO分享的影片「Rich Man Buffet vs Poor Man Buffet in Taiwan!!(台灣的富人自助餐對決窮人自助餐)」下方吸引不少人外國人對饗 A Joy、台灣有興趣,「比較昂貴的那個自助餐(饗 A Joy)讓我想去台灣」、「以品質而言,101美元的價格相當好,這是我看過最好的buffet」、「101美元能吃到那些食物讓人驚艷」、「比較昂貴的那個自助餐(饗 A Joy)讓我想去台灣,僅僅為了在那用餐,饗 A Joy看起來像天堂」、「這支影片真的讓我想去台灣」。