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紅出台灣！外國百萬YTR推饗A Joy 旅外網友：豐富度完勝「吃遍這些」

聯合新聞網／ 綜合報導
有外國百萬YouTuber介紹位於台北101的饗A Joy。 圖／台北101提供
有外國百萬YouTuber介紹位於台北101的饗A Joy。 圖／台北101提供

一名網友近日在論壇貼上知名國外美食部落客Sonny介紹饗A Joy的影片，直呼「台灣的Buffet已經紅到國外了？」並透露很開心台灣又有餐飲代表能登上國際。貼文一出，引起網友熱議。

原PO在Dcard以「討論 台灣的Buffet已經紅到國外了？」為題發文表示，自己因為好奇，找了擁有264萬位訂閱者的Sonny的Youtube頻道「More Best Ever Food Review Show」，系列影片中有個企劃是「Poor man buffet and Rich man buffet（窮人自助餐和富人自助餐）」，該集是在台灣，第一間介紹位於台北萬大路的大味王燒烤火鍋 ，第二間介紹的就是位於台北101的饗 A Joy，原PO也提到影片底下留言很多是對饗 A Joy的讚美，原PO在文末說，饗 A Joy是繼鼎泰豐、詹記、春水堂，打開國際知名度的台灣餐飲代表，對此他相當開心，也好奇網友如果遇到外國人來台會想帶他們吃什麼。

不少網友表示台灣的Buffet確實有優勢，「國外的吃到飽好像比較單調一點，物價也比較昂貴，但台灣吃到飽就很豐富，還可以吃到其他異國料理，像是饗A就可以吃到草仔粿、小籠包、牛肉湯跟珍奶，還有烤鴨握、油飯跟高級海鮮也很吸引外國人，炒飯跟米粉對他們來說也不常見」、「現在確實滿多外國人除了吃夜市也會去吃到飽，上次去吃饗食天堂就看到不少韓國人」、「上禮拜去饗食才看到一大群大概快10個外國人排在前面，當下覺得超酷」、「目前在澳洲打工度假，吃過吃到飽 （燒肉/壽喜燒） 認真覺得台灣吃到飽真的cp值超級高，這邊選擇少，甚至火鍋的醬都需要額外加收錢，飲品也都是額外付費」、「台灣的buffet比美國的厲害很多，這點我確定」。

也有網友推薦台灣的其他美食，「當然是要吃八方雲集加酸辣湯」、「珍奶我推50嵐」、「逛基隆廟口夜市還滿頂的吧，去九份吃個賴阿婆芋圓，再下山逛個夜市吃鼎邊趖，讚」、「傳統的石頭火鍋吧，國外都是海底撈比較多的樣子」。

原PO分享的影片「Rich Man Buffet vs Poor Man Buffet in Taiwan!!（台灣的富人自助餐對決窮人自助餐）」下方吸引不少人外國人對饗 A Joy、台灣有興趣，「比較昂貴的那個自助餐（饗 A Joy）讓我想去台灣」、「以品質而言，101美元的價格相當好，這是我看過最好的buffet」、「101美元能吃到那些食物讓人驚艷」、「比較昂貴的那個自助餐（饗 A Joy）讓我想去台灣，僅僅為了在那用餐，饗 A Joy看起來像天堂」、「這支影片真的讓我想去台灣」。

饗A Joy

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