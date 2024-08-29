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為閃闖紅燈學生「BMW重機飛田裡」摔一身傷！他談賠償見一幕心軟：開不了口

聯合新聞網／ 綜合報導
重機示意圖，非當事車輛。圖／PIXABAY
重機示意圖，非當事車輛。圖／PIXABAY

車禍通常都會向肇事者求償，但有網友遇上難題，因肇事方是學生，疑家境不優，擔心事故賠償金壓垮對方生活，但自己傷得不輕，也不想自吞損失，讓他十分苦惱，他的心軟也引發網友兩派論戰。

原PO在Dcard以「車禍到了求償環節卻心軟了」為題抒發心情，提到2個月前在鄉下發生一場車禍，肇事方是騎著腳踏車的學生，路口闖紅燈衝出，他閃避不及，不只愛車摔進田溝，自己也撞擊路旁變電箱多處骨折擦傷，當場昏迷。

這場車禍讓他開刀住院，愛車BMW 1000RR雖未報銷，維修也逼近40萬，初判事故是對方負全責後，他與律師商討賠償事宜，機車維修、醫療費、精神賠償、工作損失、勞動力減損等項目累計下來，求償金額保守估計高達100萬以上。

不過實際提出求償金額時他卻猶豫了。原PO指出，肇事者是學生，看起來家境普通，車禍後全家帶著水果等禮盒登門道歉，看起來很有誠意，更主動詢問賠償金額，他一時不忍便回覆「還在處理保險事宜，不確定金額」。

原PO表示自己是半導體外商資深工程師，100多萬金額雖然不低，但是他能負擔的費用，反觀對方家境，這筆錢很可能會壓垮經濟，他自己也是窮苦單親家庭出身，很能體會東省西省、捉襟見肘的生活。但心軟之下他也不想簡單認下這筆損失，畢竟若是立場反過來，是學生車禍受傷，父母肯定不會手軟，一定會向他求償這筆金額，「好猶豫…到底該怎麼做才好？」

文章發出後，網友分站兩派，一派認為原PO不該心軟，一切照規矩來，「該求償就求償，家境不好不是可以讓他違規的免死金牌」、「是我就照規矩來該求償就求償，現在路上一堆我行我素亂開，抱持著真的出事再來喬的心態」、「可是你這次放過他，可能之後他如果犯更大條的呢？至少要讓學生知道這次的嚴重性」、「對別人仁慈就是對自己殘忍，今天是對方做錯事，該負的責任跑不掉，你可以同情他們，但不能自認倒霉」、「該求償就求償！你這次不讓那位白癡學乖，下次他的釀禍工具就不是腳踏車，而是c200…而受害者可能也沒機會為自己求償了」。

另一派則認為要讓對方受教訓，而不是把人逼死，紛紛建議「可以讓他們分期付款，金額在不會壓垮他們經濟的範圍下」、「我跟版主一樣有能力的話，我也會心軟，但還是會求償，不過金額應該就是足以給對方警惕就好，比如分期給10到20萬。前提是你要讓他知道，你原本能求償的金額」、「如果是金額上的部分的話，我覺得你可以採『他們家月收入-每人最低生活金額*3』的金額作為盡力賠償的基礎，參照法院消債的處理方法，這樣既能記取教訓，也不至於讓他們活不下去」。

原PO後續表示，他會採納網友們的建議，再找對方詳談能負擔的金額和支付方式。他無奈地補充，自己因這事還被律師斥責太好心，「對方犯錯還在同情對方幹嘛」，他也承認在醫院醒來的當下很想痛扁肇事學生，但實際上還是不希望讓小孩太自責。

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