網曝麥當勞「隱藏福利」 過來人點頭：曾免費拿到20塊雞塊

買東西時總是希望會拿到額外的優惠，有一名女網友到麥當勞買套餐，竟然收到店員給的蘋果派，讓她相當驚喜，卻也納悶什麼情況之下，麥當勞會多給餐點？貼文一出，有過來人就解釋通常是餐點做錯或出餐太慢，才有可能獲得補償。

這名女網友在Threads發文表示，今天（28日）到麥當勞買套餐，店員竟然多給了她一個蘋果派，讓原PO相當驚訝。她說店員有告知原因，但因為太小聲所以沒有聽到，因此想問大家，「麥當勞會在什麼情況送蘋果派？」

不少人透露若餐點做錯或者出餐太慢，才有可能會送一些餐點當作補償，「做錯、等太久，反正有多什麼東西就隨便送一個補償」、「我之前有遇過，只是是送飲料，因為要等比較久送到」、「上次歡樂送太慢，他們多送20塊雞塊」、「上次我是餐點等太久送的」、「上次是因為我的單被漏掉，可是我不敢吃蘋果派…啊啊啊啊」。

還有網友說，「是不是超過（蘋果派）上面時間嗎？」、「蘋果派盒子上（有孔的那一邊）會有到期時間，規定是起鍋90分鐘，下次妳可以注意看」。