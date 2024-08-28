麥當勞薯條盒子多了1貼紙 內行曝貼心用意…網直呼：長知識了

不論大人或小孩，許多人都喜歡到麥當勞用餐，而漢堡、薯條通常是必點產品。有網友到麥當勞買了兩盒薯條，發現盒子上多了一張LOGO的貼紙，他不了解這有什麼用意，於是拍下照片上網詢問大家，而貼文也引來不少內行網友解釋原因。

原PO昨天（27日）在Threads發文表示，日前到麥當勞買了兩盒大薯，意外發現盒子上各貼了一張LOGO的貼紙，他不知道這代表什麼意思，因此想問大家看法，「有人知道，為什麼大薯的包裝，要多貼一張LOGO貼紙嗎？」

貼文一出，不少人留言幫忙解答，「去鹽」、「特製薯」、「特製，去鹽或是現炸」、「去鹽的意思，因為麥當勞的鹽真的鹹」、「那個是去鹽記號」、「特製去鹽，怕拿錯」、「長知識了」、「我今天的去鹽就有貼」、「你把我上禮拜外帶回家吃，想問的問題問出答案了」。

還有內行人解釋說，「只要是客製化都會貼貼紙喔！漢堡醬多之類的也會貼喔，希望有為你解惑」、「那個是客製貼紙，有貼的表示那份餐點是客製化，不只是薯條，漢堡也會貼」、「特製會貼標籤貼，其他產品也是一樣」。