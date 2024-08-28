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書包裡翻出「硬圓1小物」有這功能 幼教師心累：感覺不被信任
幼兒園虐童事件層出不窮，有些家長會為了保護孩子，而做出一些爭議行為。一名幼教女老師透露，曾聽過別班的孩子書包裡出現過「監聽器」，在學校也常發現有「硬硬圓圓的小東西」，讓她相當無奈「如果不信任老師，可以讓你小孩在家就好」，文章曝光引發熱烈討論。
幼教老師在Threads發文，表示曾聽過別班小孩的書包裡出現過監聽器，外型猶如一個小吊飾，「現在學校也常常在小孩書包裡面發現硬硬圓圓的小東西⋯不只一個小孩」。令她感嘆，「讓幼教老師一個一個離開幼教的不是小孩，而是不信任老師、整天質疑老師的家長」。
她也在留言區強調，「不怕被監聽，只覺得不被信任的感覺很差」，並解釋若是像AirTag那種定位器，老師們其實不介意，「因為我們很多小孩也會帶，小孩安全問題！可以告知老師，避免小孩拿出來玩」。
文章曝光，許多人表示能理解家長的行為，「不是不信任的問題，是這個世道太多家長無法注意的恐怖細節，才變成只能通過這種方式保護小孩」、「可以理解讓小孩帶監聽器攝影機之類的東西，但重點是要跟老師講吧！讓老師自己抓到，這感覺就很差啊」、「現在那麼多幼稚園發生虐童案都被硬壓下來，做家長的會擔心也是正常吧」。
但也有人能懂老師的感受，「我懂那種不被信任的感覺」、「很能體會！這些家長都不知道是在防什麼」、「太難過了，老師沒人權了」、「真的，已轉行的幼教老師！受夠這行業了」。
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