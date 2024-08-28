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藏壽司抽到重複的「吉伊卡哇吊飾」可重抽？前店員解答 網勸：別拚機率

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」和迴轉壽司店「藏壽司」聯名推出18款扭蛋商品，吸引不少粉絲消費。圖／藏壽司粉絲專頁
日本人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」和迴轉壽司店「藏壽司」聯名推出18款扭蛋商品，吸引不少粉絲消費。圖／藏壽司粉絲專頁

日本人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」和迴轉壽司店「藏壽司」聯名推出18款扭蛋商品，吸引不少粉絲消費。一名網友在聯名期間去藏壽司用餐，扭蛋抽到兩個重複的吊飾，後來發現若抽到重複的可以重抽，於是想問問，已經回家了是否還可以回去換，吸引不少網友來解答。

一名網友在Dcard「美食板」發文，她在聯名期間去吃藏壽司，扭蛋正好抽到兩個小桃吊飾，本來想結帳時詢問店員是否可以換，但當時超多客人，店員也相當忙碌，她只好作罷離開，沒想到回家後看到Threads有人分享，若抽到重複的品項，可以告知店員想重抽，於是她想問問藏壽司店員或其他經驗者「可以再回去換嗎？」。

有藏壽司前員工表示，「一次用餐連續抽到兩個相同的扭蛋可以換，但要當下按服務鈴告知才能換，離開了就不行換了歐」、「會拿一個箱子，裡面都是扭蛋，讓你自己抽歐，抽中什麼就看你運氣了」。

有網友認為，「寧願拿兩隻重複的吊飾，也不要拚機率最後換成紙膠帶」、「拿去臉書社團換可以保證換到自己最喜歡的」、「如果是我，賣掉！吃更多壽司！」、「可以到藏壽司臉書社團交換喔！」、「我不會重抽，吊飾換吊飾比較好換，抽到徽章或紙膠帶就虧了，你上網放一定有人願意跟你換」、「我比較厚臉皮，會當場詢問在場其他客人有沒有要換」。

吉伊卡哇 扭蛋 藏壽司

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