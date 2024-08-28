快訊

珊珊不排除回馬槍侵台？ 氣象署：後期路徑不確定高 「都還是有機會」

假發票案曾特赦教授 為何如今聘學生助理還會遭威脅？

影／台中客運司機今發車撞分隔島…倒方向盤送醫亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自由行被朋友當代購！她怨該等回國再貼照 網勸一招「海闊天空」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨出國被朋友當代購，眾人勸她學會拒絕。示意圖／Ingimage
網友抱怨出國被朋友當代購，眾人勸她學會拒絕。示意圖／Ingimage

好不容易放假想來場自由行，開心在社群平台分享心情卻被好友當成代購？一名網友在Dcard上發文抱怨自己之前自由行收到一堆人「麻煩」她代購，讓本就不充裕的旅遊時間因為要幫朋友買東西變得更緊迫。她以「自由行真的不要讓別人知道」為標題發文抱怨，吸引不少網友紛紛回覆。

原PO說自己前陣子出國時，在Instagram上分享了幾張照片，結果馬上被朋友發現她人在國外，立刻請她幫忙買菸。問題是當時的原PO根本沒有買託運，能放東西的只有隨身包10公斤額度，更重要的是這個隨身包要支援她奔波兩個國家。不只這位朋友，她補充還有另外一位更誇張，看到她出國的消息立馬打給她講不停。她抱怨出國時尤其是自由行「真的超忙」，因為需要一手包辦行程、找路、美食等等各種瑣事，根本沒空。

原PO也解釋自己的觀念是「當被別人知道她出國後，沒有買伴手禮給對方會覺得很奇怪」，但自由行本身又是一直在移動、看風景、踩點的行程，時間本身就很不夠用也沒有多餘時間去逛街，她表示又不是包車旅行團，出國不像在台灣騎機車哪裡都近，在當地就算每天有叫車，走路步數都是兩萬步起跳。

這次自由行經驗讓原PO忍不住喊「人真的要低調一點，要po東西等回國再來洗版」，畢竟整路都煩惱大家的伴手禮真的很累。她總結「出國就安靜的出遊，欣賞美景爽吃好吃的美食」，直呼「真的沒有必要告知天下」。

貼文一出不少網友在底下留言附和，「之前出國自由行也被同事拜託買東西，搞到後來還得空出時間去店家買同事要的東西」、「從來不跟別人說自己出國，每次都回來後再發文，不要臉的人太多了」，也有人表示應直接回絕，「有人請我幫忙帶東西我都拒絕」、「拒絕情勒，海闊天空」、「學會拒絕比較重要，不只旅行任何事都是」、「妳應該要審視一下自己的交友圈，為什麼這麼多沒有同理心、愛佔人便宜又厚臉皮的人」。

代購 朋友 自由行

延伸閱讀

台北以外超不友善！外國客「2致命傷」嘆自由行好難 網不挺：又不是只有台灣

跟團去富國島3分之1是小孩…她怨整天忍受哭鬧尖叫：不能自由行嗎？

韓國自由行還是跟團？半自助旅遊是什麼？四招幫你做好決定的必看韓國旅遊攻略！

相關新聞

踏浪溯溪走入原鄉部落　到放羊的地方聆聽族人生活故事

高聳的海岸山脈和蔚藍太平洋之間，阿美族原民部落在這山海交織的狹長地帶，世代相傳，堅韌而美麗。跟上在地玩家的腳步，踩著浪花，走進淺山溪谷，造訪金剛山下神祕的原鄉部落，我們說走就走！

暑假尾聲倒數！高雄承億酒店「每人只要1250元」 還有高空無邊際泳池

暑假進入倒數階段，但旅遊不停歇！「高雄承億酒店」為了讓民眾抓住暑假的最後時光，特別推出「好友住房專案」。即日起至9月2日開放訂房，雙人入住價格只要4999元起，專案有效期至11月29日。最狂的是在9月10日前入住的客人，第三、第四人皆免收額外費用，相當於四人同行每人僅需1250元的超值價格，真的要衝！

「2024西拉雅趣飛車賽」總獎金45萬快來挑戰！還有選手之夜與餐車市集超盛大

一起來「尬車」！國內著名的無動力賽車活動「西拉雅趣飛車」邁入第十一年，將於2024年11月24日在臺南大內走馬瀨農場盛大舉行。活動主題為「嶄新紀元，無限可能」，致力於創造新紀元，推動綠色永續、環保減碳等理念。活動現已開放報名，截止日期為9月23日，熱忱邀請全台及國際賽車愛好者參與，展示創意，爭奪冠軍榮耀。

中國南方航空會員 購票5%折扣！立即加入 享台北／高雄飛往兩岸及國際大城優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】中國南方航空推出會員購票專享直減5％的優惠活動，快加入會員，即刻享有尊寵折扣！中國南方航空（簡稱南航）往返兩岸、國際主要城市，便於商務、旅遊的安排，即日起至10/31，只要在南

高雄人超期待！ 全新5大「高雄未來新地標」 小港機場新航廈、綠洲海生館、高雄新車站、空中鳳城即將登場

高雄人敲碗期待！ 全新5大「高雄未來新地標」 小港機場新航廈、綠洲海生館、高雄新車站、空中鳳城即將登場

紐約最強漢堡來了！ 2024台北最大「漢堡嘉年華」2天快閃花博 50攤人氣名店出動漢堡控必追

漢堡控必追！ 2024台北最大「漢堡嘉年華」2天快閃花博 50攤人氣名店出動、紐約最強漢堡也來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。