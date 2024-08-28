自由行被朋友當代購！她怨該等回國再貼照 網勸一招「海闊天空」

好不容易放假想來場自由行，開心在社群平台分享心情卻被好友當成代購？一名網友在Dcard上發文抱怨自己之前自由行收到一堆人「麻煩」她代購，讓本就不充裕的旅遊時間因為要幫朋友買東西變得更緊迫。她以「自由行真的不要讓別人知道」為標題發文抱怨，吸引不少網友紛紛回覆。

原PO說自己前陣子出國時，在Instagram上分享了幾張照片，結果馬上被朋友發現她人在國外，立刻請她幫忙買菸。問題是當時的原PO根本沒有買託運，能放東西的只有隨身包10公斤額度，更重要的是這個隨身包要支援她奔波兩個國家。不只這位朋友，她補充還有另外一位更誇張，看到她出國的消息立馬打給她講不停。她抱怨出國時尤其是自由行「真的超忙」，因為需要一手包辦行程、找路、美食等等各種瑣事，根本沒空。

原PO也解釋自己的觀念是「當被別人知道她出國後，沒有買伴手禮給對方會覺得很奇怪」，但自由行本身又是一直在移動、看風景、踩點的行程，時間本身就很不夠用也沒有多餘時間去逛街，她表示又不是包車旅行團，出國不像在台灣騎機車哪裡都近，在當地就算每天有叫車，走路步數都是兩萬步起跳。

這次自由行經驗讓原PO忍不住喊「人真的要低調一點，要po東西等回國再來洗版」，畢竟整路都煩惱大家的伴手禮真的很累。她總結「出國就安靜的出遊，欣賞美景爽吃好吃的美食」，直呼「真的沒有必要告知天下」。

貼文一出不少網友在底下留言附和，「之前出國自由行也被同事拜託買東西，搞到後來還得空出時間去店家買同事要的東西」、「從來不跟別人說自己出國，每次都回來後再發文，不要臉的人太多了」，也有人表示應直接回絕，「有人請我幫忙帶東西我都拒絕」、「拒絕情勒，海闊天空」、「學會拒絕比較重要，不只旅行任何事都是」、「妳應該要審視一下自己的交友圈，為什麼這麼多沒有同理心、愛佔人便宜又厚臉皮的人」。