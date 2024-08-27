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藏壽司扭蛋風潮「失控了」！別桌直接跑來討空盤 她不滿爆粗口

聯合新聞網／ 綜合報導
藏壽司限時推出「吉伊卡哇扭蛋」，共計有18款。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「吉伊卡哇扭蛋」，共計有18款。圖／藏壽司提供

日本人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」與藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，吸引粉絲瘋狂消費，由於須累積5個空盤才能轉一次扭蛋，還造成求代吃、狂點布丁外帶的亂象，現在還發生直接要空盤的行為，引發一位女網友不滿，怒嗆「別桌的跑來跟我要盤子是怎樣」。貼文引發逾2.5萬人關注，笑言「已經失控啦！」

近日吉伊卡哇的聯名扭蛋造成轟動，一位女網友在「Threads」上發文表示，昨天到藏壽司吃壽司，結果別桌的客人跑來跟她要空盤子，讓她不滿爆粗口「他X的是怎樣啊」，從文字中讓人可感受到她滿滿的怒意。

貼文已獲逾2.5萬人關注，網友紛紛留言回應，「笑死，在激動什麼？先動腦再動怒很難？」、「人家幫你付錢不好嗎」、「一盤20賣給他」、「這樣你賺欸」、「他要抽扭蛋但是又吃不了這麼多吧」、「可能想當盤子吧，給他就好，你能省下一筆錢」、「之前三麗鷗活動我遇到跟我要扭蛋的」、「好好笑已經失控啦！」、「原本沒啥興趣，現在想去吃了！」

雖然扭蛋風潮看似引發免費吃壽司的機會，但也有人對此亂象表示，「留言區有病吧，為什麼別人想要來付錢，別人就一定對，為什麼會需要人家付錢，笑死，就算我沒有特別要扭蛋要幹嘛，我有能力我可以自己付，別人這個行為無論那個角度都看起來很唐突、無禮」。

吉伊卡哇 扭蛋 藏壽司

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