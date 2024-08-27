一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了
台北101是不少國際觀光客來台必訪景點，然而近日一現象引起討論，原來有一票外國人聚集在捷運站外，輪流搭「手扶梯」，令不少本地民眾感到納悶。對此，有網友跳出來解釋，其實這是因為「拍影片很漂亮」。目前官方已立告示牌宣導「搭乘手扶梯時，禁止危險攝影行為」，也有台北101員工直呼，對這些觀光客的行為感到困擾。
一段影片在Threads瘋傳，可以看到不少國際觀光客在北捷台北101站4號出口前方聚集，為的就是排隊輪流搭乘手扶梯，搭乘時還將手機放在手扶梯上一階。原PO發文寫下，「最近好多人在拍這個，連我也想去試看看」。但仍有不少民眾困惑說道，「不太確定在幹嘛，可以講解一下嗎？」
對此，有網友回覆解釋道，其實這是從一名女網紅開始紅起來的，她最初將手機放在手扶梯台階上，利用仰角將自己與整棟101大樓完整地全拍進畫面中，想不到迅速竄紅，引起許多遊客模仿。
其他網友則紛紛回應，「難怪想搭個手扶梯，明明沒人，卻被叫去後面排隊」、「上班搭這個手扶梯，看到這個，只有一個字，躁」、「X爛，手扶梯不是讓他們排隊拍短影音的」、「反正旁邊還有樓梯可以走，我覺得沒有到很妨礙交通，促進觀光很好」。
另外，也有台北101員工表示，目前官方已宣導觀光客不要在這裡錄影片了，不僅行為危險，也會為工作人員帶來困擾。
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