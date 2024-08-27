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國旅一日遊「啥也沒買就花掉2000」 他曝消費明細嘆：窮鬼別想住宿

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，日前跟朋友外出一日遊，在不住宿的情況下，就花掉2000元。示意圖／Ingimage
一名網友表示，日前跟朋友外出一日遊，在不住宿的情況下，就花掉2000元。示意圖／Ingimage

物價不斷上漲，不少人抱怨日常花費變高、錢包越來越薄。一名網友表示，日前跟朋友外出一日遊，在不住宿的情況下，就花掉2000元，實在難以想像倘若還要住宿，恐怕一天的花費會高達5000元，因此好奇「出去玩一天花多少錢比較正常？」，引發討論。

原PO在PTT指出，日前挑選平日時段跟朋友兩人同行出遊，「啥也沒買，光吃跟門票就要2000元」。原PO列舉出消費細項，當天午餐和晚餐都跟旅伴享用要價800元的雙人套餐，平均一人的餐費就要800元，再來是購買某處景點的1+1遊樂園門票1400元，平均單人700元，另外還有平分後的停車費每人100元、星巴克飲料第二杯半價每人100元、置物空間使用費每人100元，加總後初估金額為1800元，等於接近2000元。

原PO感嘆，自己已經趁著遊樂園祭出打折優惠的時候去玩，「怎麼花費還是好可怕」，也好奇問大家「出去玩一天花多少錢比較正常？窮鬼就更別想住宿了，睡一晚5000元消失術」。

貼文一出，不少網友表示，「出去還在乎花多少錢，這點不正常」、「這樣很省吧，大概15年前我出門就差不多這種花費了欸」、「出門就不要看價錢，要看價錢就別出門」、「你每次出去都去遊樂園喔」、「是不是比你日薪高」、「雙人套餐隨便都破千吧」。

住宿 國旅 遊樂園

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