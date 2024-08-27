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狂吃75盤抽不到想要的吉伊卡哇！藏壽司吃到怕 男心疼女友淚崩尋代吃

聯合新聞網／ 綜合報導
藏壽司推出的吉伊卡哇扭蛋引發熱潮。圖／藏壽司提供
藏壽司推出的吉伊卡哇扭蛋引發熱潮。圖／藏壽司提供

日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》這兩年人氣大漲，也因此與不少品牌合作聯名，近日藏壽司就推出18款聯名扭蛋，吸引不少吉伊卡哇狂粉前來消費，超萌吊飾更是成為不少人的目標。一名網友在zuvio上發文跪求「代吃」，只為幫心愛的女友抽到喜歡的吊飾。

原PO表示自己3天已經吃了4次藏壽司，而且女友食量很小，每次大概吃6、7盤就飽了。為了湊齊盤數，剩下都是他努力吃的，儘管他這3次都奮力湊到25盤，但還是只有抽到徽章跟紙膠帶。原PO補充，發文當天女友抽完扭蛋直接在他面前落淚，他表示「看了很心疼，很抱歉沒幫妳抽到」。不過連吃好幾次的他也無奈嘆道：「我真的吃到想吐了，而且我也不吃生食，所以去吃壽司只能吃玉子燒、豆皮壽司、玉米壽司什麼的。」

無助的原PO決定上網找人「代吃」，他列出條件，表示會付一半費用， 也就是一盤40他會幫代吃出20，代吃自己出20，並補充因為現在是暑假很閒，地點時間他都可以配合。

貼文曝光網友紛紛留言「通常越多人想要的東西越不好中，所以不是歐皇（網路遊戲衍生用語，指運氣極好）別挑戰了吧 」、「過一陣子一定有人會賣，別擔心」。也有網友搶著報名，「這裡一對情侶可幫吃哦」、「你想去哪家分店呢？」、「加加，雙北可以，我直接吃爆 」、「哇塞，你也太寵了吧，加加，我願意幫你女朋友抽」。

情侶 扭蛋 藏壽司

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