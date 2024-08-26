看到夏季電費愣問「會太貴嗎？」 內行網友揪1點解答：很便宜了

夏季到來，許多人想開冷氣涼爽一下，又怕電費太高。日前就有網友表示，他們2個月的電費為1970元，疑惑「這樣算貴嗎？」他指出，家裡30坪，但不是變頻冷氣。對此，許多人直言「非變頻冷氣的話，這個電費已經很便宜了」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，他最近一期從113年6月14日至8月14日的電費為1970元，共使用一台非變頻冷氣、一台熱水爐（飲用水）、一台洗衣機，每日都有洗衣服，疑惑「這樣電費算貴嗎？」

原PO指出，因為他怕鬼，所以每天都開大燈睡覺，冷氣使用空間是6坪，使用時間是每晚7時到隔天早上7時，屋內共30坪，設定室內溫度29度加上電風扇，六日都是開冷氣24小時。

對此，有網友表示「如果冷氣不是變頻的話，這價格算便宜」、「我跟你差不多價格，每天還加上電鍋跟瞬熱式熱水器」、「我覺得價格可以了，我家是變頻冷氣，一年四季都開著，電費跟你差不多」、「一個月一千算還好，真的很便宜，我之前租屋處不是變頻冷氣，因為家裡有嬰兒的關係，幾乎整天開24小時，結果2個月帳單2萬多，直接嚇到」。

不過也有網友建議他「冷氣開29度乾脆不要開，也許更省錢」、「29度在開什麼？」、「我覺得算貴吧，熱水爐是吃電魔王，台電維修人員叫我們不用的時候就關閉，不要設定溫度一直反覆加熱」、「洗衣機應該滿耗電的，每天洗要花不少錢」。