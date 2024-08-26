華人愛製造「容貌焦慮」 她喊快被逼瘋：台灣什麼事都要標準答案

你也有容貌焦慮嗎？一名網友在Threads上發布貼文抱怨，台灣真的是一個容易引發容貌焦慮的地方，住歐洲的她回台灣以後收到一堆「建議」，壓迫感大到讓她直呼真的是要被逼到變自閉兒。貼文一出吸引不少網友紛紛留言表示認同。

原PO表示自己住在歐洲的時候，每天都很有自信，每天都覺得自己很漂亮，因為身邊的人都會找各種機會稱讚她，並坦然接受每個人原本的樣子。但在她搬回台灣之後總是收到各種「不請自來的建議」，一下嫌她膚色太黑該看醫生，一下檢討她的體型。種種壓力讓她忍不住在留言區抱怨，「台灣有一種什麼事都有標準答案的文化，不在框架裡就會引來批評」，直呼讓人感到不自由。

貼文下不少網友相當認同，「真的，一回來不是被說變胖了就是說你怎麼黑了一階」、「時常被提醒變胖了，還說妳整個人腫一圈」、「台灣很多人就是審美狹隘還會少見多怪，看到跟自己審美不合的，一定要先大肆批評」。也有網友鼓勵原PO不要理會外在聲音，「如果沒辦法改變其他人，那只能改變我們自己」、「每個人都有獨特且美麗的地方」、「慢慢練習只撿對自己有幫助的建議聽，其他都不在意」、「不在意他人與不要自我審查，這兩件事都需要一起練習」、「不需要一定要稱讚，但是至少給予基本尊重就好，文明與不文明的國家，往往差異就在於真心互相尊重與否」。

除了鼓勵原PO，也有人補充西方人也不是一開始就都很有自信，只是歐美歷史比華人更早開始演化，回顧歷史可以發現，西元1800年以後，歐美女性發起多次「性解放運動」、「婦女解放運動」，而華人當時還是皇帝制度，並表示長期爭取權益的歐美女性很偉大。