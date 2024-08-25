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天然冷氣全年無休！台灣這景點8月還是17度 一票人大讚：賞花避暑勝地

聯合新聞網／ 綜合報導
福壽山農場小編22日在臉書粉專發文，表示福壽山上雖然萬里無雲，但氣溫只有17.3度，直呼那裡「全年24小時冷氣放送，還關不掉」。圖擷自《福壽山農場FushoushanFarm》
福壽山農場小編22日在臉書粉專發文，表示福壽山上雖然萬里無雲，但氣溫只有17.3度，直呼那裡「全年24小時冷氣放送，還關不掉」。圖擷自《福壽山農場FushoushanFarm》

全台近日氣溫居高不下，家家戶戶忍不住打開冷氣，然而台灣有一處景點明明在室外，氣溫還只有17.3度，讓不少網友讚嘆：「羨慕～而且環境超優質！」

福壽山農場小編22日在臉書粉專發文，表示福壽山上雖然萬里無雲，但氣溫只有17.3度，直呼那裡「全年24小時冷氣放送，還關不掉」。接著昨（24）日小編再度分享遊客穿外套的照片，笑說福壽山農場是夏天還要穿外套的地方，真的太誇張。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這個福利只有高山上才有的」、「晚上蓋棉被純睡覺超舒服」、「這樣的天氣、這樣的溫度最適合種玫瑰花」、「沒事，新竹的風扇也是在冬天的時候怎麼關都關不掉，還沒辦法切換風量」、「什麼時候要接排風管直達我房間？」、「我還沒解鎖的福壽山農場，避暑勝地啊」。

海拔2,200公尺至2,600公尺的福壽山農場位於合歡山雪山群峰間，和清境農場、武陵農場並稱為「台灣三大高山農場」。其地理位置也造就了福壽山上的旅遊秘境，除了有山霧繚繞下的鴛鴦湖美景，更有千櫻園、萬壽菊、楓紅的輪番盛開。在春季還可以觀賞到有「最美水果花」之稱的「蘋果花」，以及浪漫滿點的紫藤花，是不少網友心中的賞花勝地。

合歡山 新竹 清境農場 福壽山農場 雪山

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