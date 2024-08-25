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藏壽司「吉伊卡哇」扭蛋超夯…為了抽獎狂點餐 員工提醒：不能外帶

聯合新聞網／ 綜合報導
吉伊卡哇扭蛋中，包括有5款「立體吊飾」。圖／藏壽司提供
吉伊卡哇扭蛋中，包括有5款「立體吊飾」。圖／藏壽司提供

日本人氣角色《吉伊卡哇》（ちいかわ）與台灣藏壽司首次合作，推出18款聯名扭蛋，包含立體吊飾、徽章及紙膠帶，近日在台引起廣大回響。不過一名女網友提醒，不少人為了累積抽獎點數，點了一堆食物吃不完，以為可以外帶，但店內其實有規定不能打包食物帶走。

原PO在Dcard發文表示，這幾天看到有人在宣導，來藏壽司狂點布丁，就可以湊扭蛋點數，然後全部布丁帶回家，「但其實藏壽司是不能外帶東西（回家）的」。原PO說現在也有很多分店的布丁被點光光，一般民眾根本吃不到，所以建議乾脆把點布丁的錢先省下來，「明天晚餐再來吃壽司，後天午餐也再來吃，也是可以抽獎的哦」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「謝謝資訊，原來是不能外帶的」、「應該為了吃壽司順便抽扭蛋，而不是為了扭蛋去吃壽司，如果運氣不好，累積下來的錢都可以直接去網路買商品了」、「我今天還看到有人自備外帶紙盒來裝，一盤壽司都沒吃，就一直點一直裝，布丁也囤了六個帶走」、「藏壽司是有外帶的菜單的，正確來說，應該是內用的餐點不提供打包外帶」。

也有藏壽司員工回覆，「真的很需要這樣的宣導，知道很多人想抽扭蛋，但是這樣會讓我們超級困擾，因為如果客人帶回去，結果路上沒有保存好，吃壞肚子會有爭議，而且確實會影響到其他客人」。

Dcard 壽司 扭蛋 藏壽司

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