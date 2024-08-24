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一存到錢就有意外支出？7千網友爆共鳴：中發票絕沒好事！

一存到錢就有意外支出？7千網友爆共鳴：中發票絕沒好事！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期意外發現，只要存到一點錢，就一定會有意外的支出。示意圖，路透
一名網友分享，近期意外發現，只要存到一點錢，就一定會有意外的支出。示意圖，路透

你也有相同的經驗嗎？一名網友分享，近期意外發現，只要存到一點錢，就一定會有意外的支出。貼文一出後，意外引起7000名網友共鳴。

這名網友在臉書社團「匿名公社」表示，為什麼只要存到一點錢，就一定會有意外支出或突發性支出？這篇文章公開後，被管理員轉分享到爆料公社粉專，意外引起7000名網友共鳴！

貼文一出後，多數網友都認同，紛紛表示「差點以為這是我發的文」、「原來我不孤單」、「看到大家跟我一樣，我就放心了」、「每次身上有點錢，不是意外支出就是強制支出，錢自己都沒花到」、「原來大家都一樣啊…不寂寞了」、「真的有同感」、「我家也是一樣」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「真的，尤其是發票中獎，絕對沒好事」、「通常都這樣，皮包有點錢，然後都會剛好要修什麼」、「都這樣，我才有一點獎金收入，我家老爺就一口氣，不小心或意外弄壞電風扇、微波爐、摩托車，厲害吧」、「就是等到出現這筆錢，才讓你發生這件事，宇宙都是精心安排好的」。

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