墾丁如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

世界上無奇不有，不論植物或動物，很多都是鮮少聽過或看過的。有網友在臉書PO出一張照片，看到樹幹竟然會「流血」讓他感到相當訝異，而照片一出，就有內行人認出這是「血桐」。

2024-08-23 14:41