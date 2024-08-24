墾丁如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說
墾丁曾是國旅的觀光勝地，也是不少外國旅客來台旅遊的熱門景點，不過近期因住宿價格和物價過高，人氣已不如以往。對此，有網友好奇，墾丁旅遊該怎麼改善，才能重獲一線生機？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「墾丁旅遊要怎麼改善，才會有一線生機？」為題，指出墾丁在過去是熱門的國旅景點，現在卻變成人人喊打的過街老鼠，好奇墾丁究竟是出了什麼問題？該怎麼改善才會有一線生機？
貼文一出後，不少網友表示「不用改善，市場機制讓他們自然下架就好，全世界那麼多地方能去，幹嘛去墾丁」、「那邊一堆想一夕致富的無良商人」、「亂敲觀光客錢，活該被抵制」、「砍掉重練吧，太多短視進利的商人了，再加上政府不作為，大家去沖繩還比較划算」。
不過，也有部分網友認為沙灘商家是主因，指出「把霸佔沙灘商家趕走，我考慮一下，插太陽傘佔沙灘就算了，還會趕人，還屢試不爽，沙灘可是公共財耶！這些無良業者是怎樣？超不爽的」、「沙灘雨傘業者先滾再說」、「在地8+9佔地為王，把公有沙灘拿來賺錢，政府都不管，沒救了」。
對此，墾丁國家公園管理處表示，目前已全面巡查轄區沙灘，並對業者提出勸導，未來占用將依《國家公園法》開罰3000元，若不改善可繼續按次處罰、絕不寬貸。
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