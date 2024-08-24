日本人不會買票...他見台灣人「這1幕」超暖 網共鳴：真的很神奇

大多台灣人幾乎從小就開始學習英文。不過有一名網友透露，他在台北車站看到一群日本人不知道怎麼買票，結果有2、3個路人開始講日語幫助他們，讓他直呼「台灣人的第一外語根本是日語吧！」

網友在社群平台「threads」發文指出，最近在台北車站看到了有一群日本人不知道怎麼買票，結果旁邊有2-3個路人開始講日文，除了幫忙買票外，還建議有什麼好吃好玩的。讓其中一位日本人開心回應「台湾人って、めっちゃ親切だよね（台灣人相當友善）」，讓原po讚嘆「台灣人的第一外語根本就是日語吧」。

不少人見文也認同留言，「真的～有日本朋友來台灣玩，他們都說台灣人好像隨便問個路什麼的都會遇到日文很好的人幫忙，他們覺得很驚訝」、「不知道是不是太愛去日本玩，台灣人多少都會一點點，當然還有動漫跟電玩的一大主因」、「上次在東京搭計程車，計程車司機跟我說台灣遊客幾乎都會說日文，他覺得很神奇」。

也有人認為，「英文基本上是被強迫學的，跟所謂國語一樣，願意學日語或其他語言的是真的有愛」、「現在的年輕人，有心，第二外語能力強的，我覺得應該很多」、「台灣長輩在家裡都會用一些台式日語，從小到大至少學會了100種形容詞與詞彙或和單字」、「平常講台語裡面也有日文啊」。