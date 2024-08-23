開銷太大！她捨棄超商改買咖啡機自己泡 驚「1年回本還省1.5萬」

不少上班族每天工作前都需要到超商買一杯咖啡來提提神，但你有算過一年下來，在咖啡的費用上總共花了多少錢嗎？有一名女網友每天都要到超商買咖啡，後來家中添購了咖啡機後，發現一年就回本，還可以省下快1萬5，貼文掀起不少討論。

這名女網友在Dcard以「買咖啡機比每天出去買還省」為題發文，她說自己是一個咖啡重度成癮者，如果一天不喝咖啡，整天就會萎靡。原PO表示以前一天一杯是基本，而且每次超商有特價都訂好訂滿，有時候還會到路易莎、星巴克再買一杯。

前幾年因為疫情關係，原PO待在家裡的時間長，因此買了膠囊咖啡機來喝，直到上上個月，用了3年多的膠囊咖啡機功成身退，才改買半自動咖啡機。

最近原PO突然心血來潮，計算起以前在外面買咖啡的開銷，一天平均100元左右，一年就花3萬多，而現在咖啡機6千多元加上買咖啡豆和牛奶，用一年就回本，還省快1.5萬，讓她笑說「突然有一種all money back me home的感覺」。

不少咖啡愛好者相當認同，「本來就比較省，不過有時候懶還是會想買外面的喝」、「認真算完，每個月花在咖啡上真的好貴，現在好想買咖啡機省錢」、「推一個，我現在也在觀望咖啡機」、「說真的自己手沖，自己想用什麼豆子就用什麼，煮一次大概20g，一杯不到20元，比超商還便宜，器材的話長期用下來，其實也沒多少」。