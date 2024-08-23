快訊

長榮航空班機「空橋、機身」疑遭雷擊 松山-虹橋航班延後至晚間起飛

為政治獻金爭議再度道歉 柯文哲嘆誤信認識50年老同學

獨／中信金搶親新光金！傳初期收購目標5成以上 每股逾14.5元

開銷太大！她捨棄超商改買咖啡機自己泡 驚「1年回本還省1.5萬」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現買咖啡機自己沖泡，比在超商買省錢多了，一年就回本，還可以省下快1萬5的開銷。 示意圖／ingimage
原PO發現買咖啡機自己沖泡，比在超商買省錢多了，一年就回本，還可以省下快1萬5的開銷。 示意圖／ingimage

不少上班族每天工作前都需要到超商買一杯咖啡來提提神，但你有算過一年下來，在咖啡的費用上總共花了多少錢嗎？有一名女網友每天都要到超商買咖啡，後來家中添購了咖啡機後，發現一年就回本，還可以省下快1萬5，貼文掀起不少討論。

這名女網友在Dcard以「買咖啡機比每天出去買還省」為題發文，她說自己是一個咖啡重度成癮者，如果一天不喝咖啡，整天就會萎靡。原PO表示以前一天一杯是基本，而且每次超商有特價都訂好訂滿，有時候還會到路易莎、星巴克再買一杯。

前幾年因為疫情關係，原PO待在家裡的時間長，因此買了膠囊咖啡機來喝，直到上上個月，用了3年多的膠囊咖啡機功成身退，才改買半自動咖啡機。

最近原PO突然心血來潮，計算起以前在外面買咖啡的開銷，一天平均100元左右，一年就花3萬多，而現在咖啡機6千多元加上買咖啡豆和牛奶，用一年就回本，還省快1.5萬，讓她笑說「突然有一種all money back me home的感覺」。

不少咖啡愛好者相當認同，「本來就比較省，不過有時候懶還是會想買外面的喝」、「認真算完，每個月花在咖啡上真的好貴，現在好想買咖啡機省錢」、「推一個，我現在也在觀望咖啡機」、「說真的自己手沖，自己想用什麼豆子就用什麼，煮一次大概20g，一杯不到20元，比超商還便宜，器材的話長期用下來，其實也沒多少」。

咖啡 超商

延伸閱讀

一喝秒愛上！全聯這商品搭配牛奶真絕妙 內行人：冷水也能泡

一天兩杯中美式 健康的人血壓也會升高

熱銷咖啡機0元！Nespresso首推即享方案 最高100%回饋

Nespresso推「0元即享」方案 輕鬆入手Vertuo系列咖啡機

相關新聞

開銷太大！她捨棄超商改買咖啡機自己泡 驚「1年回本還省1.5萬」

不少上班族每天工作前都需要到超商買一杯咖啡來提提神，但你有算過一年下來，在咖啡的費用上總共花了多少錢嗎？有一名女網友每天都要到超商買咖啡，後來家中添購了咖啡機後，發現一年就回本，還可以省下快1萬5，貼文掀起不少討論。

樹枝竟然會流血！行家一眼秒認出品種：血流成河真的壯觀

世界上無奇不有，不論植物或動物，很多都是鮮少聽過或看過的。有網友在臉書PO出一張照片，看到樹幹竟然會「流血」讓他感到相當訝異，而照片一出，就有內行人認出這是「血桐」。

還能用嗎？房間挖出22年前新光三越百貨禮券 網笑：虧大了

整理房間可能會收拾出意想不到的東西！一名網友分享老婆近日回娘家整理房間時，意外挖出22年前的百貨公司禮券，上面還寫著「無時效限制」，不過也有網友開玩笑表示「恭喜你成功貶值了」...

工程師求問新竹怎麼逛才好玩？ 一票在地人曝4個字引共鳴

台灣每個鄉鎮市都有其特色，不少人都會利用假日到各個地方旅遊。有一名住在竹北的工程師就透露如果有朋友來訪，會帶他們去的地方都是很觀光客安排的行程，因此想知道在地人平時都去哪裡、吃哪些美食，但不少人卻Kuso（搞笑、惡搞的意思）地建議直接離開新竹。

煮到湯快乾了蛤蜊就是不開 內行人一眼秒懂問題所在：沒救了

蛤蜊是台灣常見的餐桌佳餚，通常買回家後都會先讓牠們吐沙再料理，等殼開了後就可以食用。有一名女網友日前從全聯買了蛤蜊回家，但下鍋煮了老半天，有一半的殼都不開，讓她非常懊惱，不少內行人一眼就看出問題所在。

他點名日本1旅遊勝地打趴國旅 眾人全認同：連對手都不是

這幾年來國旅一直被人拿出來批評，主要原因就是因為費用太貴，尤其住宿更是被罵得很慘，也常常被人拿來和日本做比較。有一名網友日前花了2萬5去沖繩玩4天3夜，他拿來和國旅相比，直呼不論哪一方面都是國旅比不上的，貼文一出也引起眾人熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。