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樹枝竟然會流血！行家一眼秒認出品種：血流成河真的壯觀

聯合新聞網／ 綜合報導
一般人較不熟知的血桐。 聯合報系資料照片／記者李青霖攝影
一般人較不熟知的血桐。 聯合報系資料照片／記者李青霖攝影

世界上無奇不有，不論植物或動物，很多都是鮮少聽過或看過的。有網友在臉書PO出一張照片，看到樹幹竟然會「流血」讓他感到相當訝異，而照片一出，就有內行人認出這是「血桐」。

從原PO在臉書「路上觀察學院」分享的照片看到，地上有一堆看起來很像竹子的樹幹，不少枝被砍斷後，中心流出紅色的汁液，彷彿像是在流血，讓他看了嚇一跳，驚呼「竟然會流血？」

不少內行人一眼就認出是血桐，「血桐樹」、「所以它叫『血桐』」、「泡酒很好的藥材」、「流血樹啊！血桐就是這樣（還有一種龍血樹也會）」、「我家旁有一棵越砍越大就放棄了，很好砍也不耐燒，遮陽效果倒是不錯」、「血桐？之前在處理一棵成精的，那血流成河真的壯觀」、「在台南看過，血桐長到4樓高，當門口植栽的」。

還有網友留言搞笑，「血桐樹流血了，難道有什麼冤情？」、「看吧！植物也是生命，它也會痛」、「有異象，掘地三尺有冤情，快報官擊鼓申冤」、「伊藤潤二血玉樹」、「都流血了，拍攝者不救？」、「砍到樹精了」、「血桐樹被砍了流血中，快急救」。

根據「荒野保護協會·新竹分會」的官網指出，血桐別名「流血樹」，是台灣原生種植物，在樹皮、枝條折斷處，髓心周圍和樹皮汁液起初為無色透明，接觸到空氣氧化後變成紅色，就好像流血一樣，這也就是「血桐」名稱的由來。

蘭嶼達悟族將血桐稱為「女人柴」，這是因為飛魚季時，男性族人忙著捕魚，無暇劈柴，而血桐鬆軟耐燃，正適合女性劈柴升火、烹煮飛魚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原PO發現樹枝會流血，讓他看了相當驚訝，不少內行人一眼就認出這是血桐。 圖擷自路上觀察學院
原PO發現樹枝會流血，讓他看了相當驚訝，不少內行人一眼就認出這是血桐。 圖擷自路上觀察學院

樹枝

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